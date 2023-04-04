中國第1季蛋價創同期新高 官方稱反映成本非缺蛋

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（中央社記者吳柏緯上海4日電）今年第1季，中國雞蛋批發價與零售價均創下同期歷史新高，本月3日的批發價為每公斤人民幣10.66元（約新台幣47元），較3月初上漲5.44%。官方強調價格上漲是反映飼料成本而非缺蛋。

全球蛋價價格上漲，根據中國農業農村部發布的農產品批發價格200指數顯示，4月3日，全中國農產品批發市場雞蛋均價為每公斤人民幣10.66元，比3月1日每公斤10.11元，上漲了5.44%。

中國官媒經濟日報報導提到，與往年相比，今年第1季及各月份全國雞蛋出場價、批發價以及集貿市場價均創同期歷史新高，然而蛋價上升並不是因為蛋雞不足和雛雞價格升高。

中國農業科學院農業經濟與發展研究所副研究員朱寧在報導中指出，當前蛋價高漲，並非蛋雞不足。今年第1季，全中國的蛋雞存量先降後增，養殖戶在春節前淘汰蛋雞，並在春節後引進新的蛋雞，月均存量在10.85億隻左右，年成長約8%，10億隻至11.5億隻的蛋雞數量屬正常合理範圍，市場供應充足。

朱寧說，近期蛋價上升是飼料成本過高，「目前蛋雞養殖場每生產1公斤雞蛋的飼料成本超過了7.5元，是歷史同期新高。」而在春節後進入傳統消費淡季，雞蛋市場供應較為寬鬆，直到3月中旬以後，雞蛋消費增加，市場整體需求回暖，市場供應趨於偏緊。

雖然學者強調蛋雞數量屬正常合理範圍，然而據華夏日報報導，卓創資訊分析師劉梅分析，目前雞蛋供應量仍較近五年平均值低2.39%。

劉梅指出，雖然目前蛋價已經上漲至階段性高點，短期內持續上漲的空間有限，蛋價可能小幅下降，然而接續受到清明節、勞動節等節日支撐，市場需求有望繼續好轉，4月的蛋價可能繼續走高。

報導也引述湖北佳優美蛋業總經理閆鐵山觀察，目前雞蛋的零售價高一些，產銷價格相較便宜一點，現在一些大貿易商手中仍然有囤貨，並能夠以此進行抬價，「現在的價格也還是在歷史高位，比去年同期的價格要高，降低價格銷售是為了去庫存，希望帶動後續價格上漲。」

他也認為，4月和5月的雞蛋價格將「能夠被繼續看好」。（編輯：周慧盈）1120404