中國巡航檢查兩岸直航貨船 航港局表達抗議

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（中央社記者余曉涵台北5日電）中國今天啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，宣稱將對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查。交通部航港局指出，已透過管道表達抗議。

中國福建海事局晚間通報，其大型巡航救助船「海巡06」輪編隊今天開啟「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，為期3天，期間將對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查。

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交通部航港局今天深夜發布新聞稿表示，已立即透過小三通及海運小兩會聯繫管道向陸方有關單位表達強烈不滿與嚴正抗議，並已通知相關航運業者如遇對方海警登檢要求，應予拒絕，並立即通報海巡署協助戒護、應處。

航港局指出，疫後逐步恢復兩岸海運健康有序交流及運作，為台灣持續推動政策方向，近期小三通恢復常態化運作並擴大搭乘對象即是具體推動作法，若陸方執意採取片面作為，將對兩岸正常交流製造阻礙，台灣勢將被迫採取相應作法，致後續衍生相關責任必須由陸方負擔，當非雙方所樂見。（編輯：林治平）1120405