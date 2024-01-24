中國官員繼續過緊日子 廈門精簡編制不減公安

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（中央社台北24日電）中國地方政府財政緊縮，官方持續要求黨政機關要習慣過「緊日子」。廈門市今年的機構改革方案顯示，黨群機關行政編制統一按照3%的比例精減，但負責維穩的公安機關不在精簡範圍內。

福建省數據管理局21日掛牌，標誌福建新一輪機構改革的開始。作為副省級城市的廈門，新一輪機構改革的實施方案最近也在網上流傳。

「廈門市市級機構改革實施方案」指出，嚴控行政、事業編制總量。市級黨群機關行政編制統一按照3%的比例精減，公安、司法部門以及廈門海事法院不納入統一精減範圍。少數精減後超編的，透過自然減員等方式5年內消化解決。

中共2023年3月通過「黨和國家機構改革方案」，宣示中央國家機關人員編制將按5%的比例進行精減。至於地方黨政機關人員編制精減工作，由各省（自治區、直轄市）黨委結合實際研究確定。縣、鄉兩級不作精減要求。

澎湃新聞本月初報導，去年底以來，已有10餘個省市展開組織瘦身，當中若干省市還表明，要縮減領導職位數。

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去年底召開的中央經濟工作會議提出，黨政機關要「習慣過緊日子」。中國紀檢監察報1月16日刊文稱，「習慣」兩個字強調了過緊日子並非一時之需、權宜之計，而是需要長期堅持的原則和方針。

文章還指出，有的地方政府在爭取中央或上級財政資金時「獅子大張口」，有一些地區、部門在建設上搞攀比、講排場、比闊氣等，這些現象與過緊日子的要求背道而馳。紀檢監察機關要加強與審計、巡視巡察等單位的密切配合，把過緊日子的要求進一步落細落實。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1130124