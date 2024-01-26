秦始皇帝陵1號陪葬墓 出土黃金舞俑與載柩車

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（中央社台北26日電）中國秦始皇帝陵博物院今天公布「秦始皇帝陵1號陪葬墓」的最新考古成果，出土黃金長袖舞俑、金銀駱駝等多件重要文物，還有目前考古發現的唯一一輛埋藏於墓中的四輪獨輈木車，初判是載柩車。

陜西省文物局微信公眾號26日發布，秦始皇帝陵1號陪葬墓是目前已發掘的規模最大、等級最高、保存最好的秦代高等級貴族墓葬。此墓從屬於秦始皇帝陵的特徵顯著，與秦始皇帝陵整體規劃設計緊密相關，時代為戰國晚期到秦統一；墓主等級極高，是帝陵規制下的「帝國第一陪葬墓」。

2011年開始，秦始皇帝陵博物院對秦始皇帝陵外城西側展開詳細的考古勘探工作，發現9座大、中型墓葬，整齊有序，東西一字排列。2013年開始，對其中的1號墓進行了持續發掘。

1號墓平面呈「中」字形，坐南面北，由南、北墓道與墓室組成，全長約100公尺，總面積約1900平方公尺。墓道兩側有3座車馬陪葬坑。

墓內出土大量陶器、銅器、玉器、鐵器以及金銀質地的小型葬器。陶器器形有繭形壺、缶、罐、豆、盆等。青銅器有鼎、豆、鈁、壺、盤、甑、燈以及編鐘、琴軫等。玉器有玉圭、玉壁及小玉鼎等。兵器有鐵劍、鐵甲、帶廓銅弩機、銅戈等。

其中，小型葬器有金銀駱駝、黃金舞袖俑、吹奏俑、百戲俑、馬俑、騎馬俑、獵犬、銀盒等。另有金帶鈎及數量較多的銅半兩。

此外，考古隊在1號墓北墓道清理出一輛四輪獨輈木車，遺跡保存完整。木車總長約7.2公尺，上帶有完整方形彩繪車蓋，東西寬2.6公尺，南北長4.2公尺，紅色鮮豔，保存完好。這是目前考古所發現的唯一一輛埋藏於墓中的四輪車實物，初步判斷，可能是下葬時運輸棺柩的載柩車，屬於一種非常少見的喪葬現象。

據發布，1號墓陪葬坑中出土5組車馬（含羊車），形式形制不同，用途迥異，集中反映了男性墓主生前出行的盛況。

秦始皇帝陵博物院表示，1號墓保存較好，出土文物種類較多、數量較大，等級品質較高，其中不少為首次發現，尤其是小型金屬俑的立體造型藝術，與兵馬俑的藝術風格相似，代表了秦代極高的藝術水準和高超的製作技術，對於秦人、秦國、秦代的政治、經濟、軍事、文化等諸多領域的研究提供了重要資料。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1130126