恆大境外債持有人擬加入清算呈請 或增清算機會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北27日電）中國恆大清算聆訊29日在香港法院進行，路透社報導，中國恆大一組境外債券持有人計劃加入清算呈請，他們持有逾20億美元恆大境外債，這增加了法院即時頒下清算令的機會。

中國恆大上一次的聆訊是2023年12月4日，當時恆大代表律師表示，公司方面要求延期聆訊，因為沒有債權人積極尋求恆大清算。清算申請人律師指出，他們不反對清算聆訊延期。香港高等法院將清算聆訊押後至今年1月29日。

路透社26日的報導指出，中國恆大境外債券的一組持有人計劃於29日的清算聆訊上，加入清算呈請，他們擁有逾20億美元（約新台幣625億元）的境外債券。

報導引述律師表示，這會增加法院對恆大立即頒下清算令的機會。

報導表示，若法院真的頒下清算令，會先任命一名臨時清算人，之後再任命一名正式清盤人來接管恆大的資產，之後準備出售資產來償還債務。

如果清算人認為恆大有夠足資產或會有「白武士」出現，可向境外債持有人建議新的債務重組方案。

報導表示，恆大也可以提出上訴，但清算程序會在上訴期間繼續進行。目前未知道如果法院頒下清算令，恆大的股票是否可以繼續買賣。

報導指出，鑑於恆大債務規模龐大，清算過程將涉及許多有關當局和政治考慮，並會對中國大陸已經疲弱的房地產市場帶來衝擊。

此外，21世紀經濟報導26日報導，恆大物業再次對中國恆大旗下的公司發起訴訟。

恆大物業26日晚發布公告，指出有關人民幣134億元（下同，約新台幣600億元）存款質押被強制執行一事，其全資子公司已向廣東省廣州市中級人民法院提起訴訟，並已於25日收到法院正式接受立案的通知。

報導表示，恆大物業此次發起的訴訟共7項，訴訟對象均為恆大系相關公司，涉及金額合計超過114億元。但因被告中有3家公司已經被註銷，恆大物業將考慮對有關公司的股東追加訴訟。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報導表示，2023年11月28日，恆大物業發布公告表示，其全資子公司金碧物業就金碧物業約20億元存單質押擔保被銀行強制執行的追償事宜，已向廣東省廣州市中級人民法院提起訴訟，要求相關責任方償還款項約19.96億元及暫計利息約1.5億元。

加上此次追償的114億元，恆大物業已經就「134億元存款質押被強制執行」一事，全部對恆大系公司發起了訴訟。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1130127