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中美禁毒會議 陸學者：傳遞雙方可走出零和博弈

2024/1/30 13:37
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（中央社台北30日電）中美禁毒合作工作組將於今天在北京舉行首次聯席會議，討論阻止芬太尼進入美國機制。中國外交學院美國事務專家李海東分析，雙邊關係正處於關鍵轉折期，也可傳遞中美關係可以走出零和博弈局面的訊號。

去年拜習舊金山會晤同意成立禁毒工作組，打擊芬太尼（Fentanyl）等毒品。

據環球時報報導，李海東表示，近期中美在外交、經貿和禁毒等多個領域展開密集溝通，兩國關係目前正處於關鍵轉折期，這應該可以向「部分美國政客」傳遞中美關係可以走出「零和博弈」局面的訊號。

李海東並指出，今年將舉行的美國大選或將為兩國關係帶來更多不確定性，雙方保持在各領域的溝通以及在一些具體議題上的合作，有助於減緩美國國內政治可能對中美關係帶來的衝擊。

環球時報另一篇社評則聲稱，「對芬太尼的問題，美方要珍惜中國的善意」，並指美國一度企圖以「激烈對抗」和「極限施壓」的方式來「逼迫中國」，出手制裁中國企業。種種言行跟其他遏制中國的言行，把中美合作的氣氛給完全破壞了。

社論還稱，美國這麼做所付出的代價和教訓都是很深刻的，「本來應被拿來解決問題的時間和精力都浪費掉了」。希望美國在今後處理中美關係的時候，也能多一點像中國這樣的換位思考。

在去年拜習舊金山會晤前，美方長時間抱怨中方對芬太尼打擊不力，導致大量芬太尼流入美國造成毒害。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1130130

#中國
#李海東
#芬太尼
#美國
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