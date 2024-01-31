陸股1月慘跌 春節前難有行情

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（中央社台北31日電）中國大陸A股三大指數今天全面下跌，上證指數再度失守2800點關卡。儘管「國家隊」進場護盤，A股開年首月仍以慘跌收場，還締造月線6連黑的歷史紀錄。有專家直言，當前股市資金流動枯竭，春節前就不要期待上漲了。

綜合財聯社、新浪財經，A股31日開盤一度衝高，午後全面下挫。滬指收盤下跌1.48%，報2788點，再度失守2800點關卡；深成指下跌1.95%，報8212點；創業板指下跌0.66%，報1573點，續創波段新低。

A股1月份慘跌作收，三大指數月線6連黑創歷史紀錄。滬指本月跌逾6%，已是受傷最輕；深成指跌逾13%；創業板指跌逾16%；科創50指數跌近20%；北證50指數本月大跌22%。

中國「國家隊」資金1月大舉進場護盤，主要拉抬「中字頭」的央企國企股，多檔股票大漲創新高，但A股仍持續走低。

據騰訊網，蘇寧金融研究院副院長薛洪言今天發表題為「春節前，就不要期待上漲了」的文章指出，在中國特色估值體系（中特估）類股逆勢上漲的同時，絕大多數類股都在下跌，不少是大幅殺跌。直接原因是缺乏救市資金托底，實質上，這些下跌的類股才反應了A股真正的問題：資金流動性枯竭。

薛洪言指出，在連續幾年虧錢效應下，投資者2024年繼續配置A股的意願大幅下降，買入力量不足；另一方面，春節是現金需求旺季，疊加2023年第一季的天量信貸投放陸續到期，很多投資者不得不賤賣資產籌集資金。

他直言，救市資金主要買入央國企，其他科技類、成長類，缺乏流動性支撐。「你救你的，我跌我的」。救市資金並未有效緩解市場流動性壓力。

薛洪言指出，春節前幾個交易日，正是流動性壓力最大的時候。投資者在虧錢效應下，信心一再走低。接下來，除非救市資金加大力度，且調整結構，更多買入科技、成長類股，否則負面反應仍會延續，下跌趨勢難以扭轉；A股要到2月才有流動性好轉的可能。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1130131