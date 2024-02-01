中國多省下修比較基準 2023年經濟成長率大幅上升

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（中央社台北1日電）中國多省經濟成長率數字出現灌水情形，其中河南將前年GDP下修人民幣3100多億元（約新台幣1.33兆元），使去年經濟成長率由衰退3.6%變成上升4.1%。分析指，前年數據大降的原因與打擊統計造假有關。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，中國各地方政府近期陸續發布去年的經濟數據，然而多個省份卻出現「數據灌水」情形，下修前年的GDP數字，使得去年的經濟成長率大幅上升，甚至由負轉正。

目前至少有4個省份「修正」前年的經濟數據，其中河南將前年的GDP由6兆1345億元下修至5兆8220億元，使得去年經濟成長率由衰退3.6%變成上升4.1%。

河南官方對此的說法是，「2023年以來，河南著力提升數據質量，加大統計數據核查力度，實事求是修正歷史同期數據。」

同樣藉由下修前年的GDP數字，福建去年的經濟成長率從2.3%上升至4.5%；江西去年的經濟成長率從0.4%上升至4.1%；湖南去年的經濟成長率從2.76%上升至4.5%。

然而在「數據灌水」、「改降為升」的背後，報導引述熟悉統計工作的體制內人士分析，這種行為不見得是地方政府主動作為的結果，而是源自於去年「統計造假專項治理行動」和「專項統計督察行動」。

去年8月，中國國家統計局派督察組到6省進行督察，其中就有河南。督察的結果是，「河南一些問題邊整改、邊發生，舉一反三不夠，落實統計造假專項治理行動要求不夠徹底，追責問責進展緩慢」。

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這名人士也提及，一般而言，每年各地的GDP都會有一些「水分」，最直接的表現就是，各省的GDP加總後比全中國的GDP超出幾兆。不過這個數字也在逐年變小。

他說，就在河南公告經濟數據的兩天前，中國國家統計局網站發布了「統計造假」被納入「中國共產黨紀律處分條例」處分，強調統計造假是統計領域最大的腐敗，嚴重違反統計法，嚴重影響統計數據質量，「干擾甚至誤導宏觀決策，違背黨的實事求是思想路線和求真務實工作作風，損害黨和政府公信力」，在這樣的氛圍下，「哪個省都不想暴露自己數據裡的水分」。（編輯：吳柏緯/張淑伶）1130201