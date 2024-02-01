更多編輯台推薦新聞：
特派在現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸
國際

特派在現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸

M503航路牽動國防飛安 爭議一次看懂
兩岸

M503航路牽動國防飛安 爭議一次看懂

台灣自製超導量子電腦是什麼？和傳統電腦有何不同？QA這裡看
科技

台灣自製超導量子電腦是什麼？和傳統電腦有何不同？QA這裡看

民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？一文看懂
政治

民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？一文看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
江啟臣第二輪投票獲54票 當選立法院副院長
首頁 / 兩岸

中國多省下修比較基準 2023年經濟成長率大幅上升

2024/2/1 16:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北1日電）中國多省經濟成長率數字出現灌水情形，其中河南將前年GDP下修人民幣3100多億元（約新台幣1.33兆元），使去年經濟成長率由衰退3.6%變成上升4.1%。分析指，前年數據大降的原因與打擊統計造假有關。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，中國各地方政府近期陸續發布去年的經濟數據，然而多個省份卻出現「數據灌水」情形，下修前年的GDP數字，使得去年的經濟成長率大幅上升，甚至由負轉正。

目前至少有4個省份「修正」前年的經濟數據，其中河南將前年的GDP由6兆1345億元下修至5兆8220億元，使得去年經濟成長率由衰退3.6%變成上升4.1%。

河南官方對此的說法是，「2023年以來，河南著力提升數據質量，加大統計數據核查力度，實事求是修正歷史同期數據。」

同樣藉由下修前年的GDP數字，福建去年的經濟成長率從2.3%上升至4.5%；江西去年的經濟成長率從0.4%上升至4.1%；湖南去年的經濟成長率從2.76%上升至4.5%。

然而在「數據灌水」、「改降為升」的背後，報導引述熟悉統計工作的體制內人士分析，這種行為不見得是地方政府主動作為的結果，而是源自於去年「統計造假專項治理行動」和「專項統計督察行動」。

去年8月，中國國家統計局派督察組到6省進行督察，其中就有河南。督察的結果是，「河南一些問題邊整改、邊發生，舉一反三不夠，落實統計造假專項治理行動要求不夠徹底，追責問責進展緩慢」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

這名人士也提及，一般而言，每年各地的GDP都會有一些「水分」，最直接的表現就是，各省的GDP加總後比全中國的GDP超出幾兆。不過這個數字也在逐年變小。

他說，就在河南公告經濟數據的兩天前，中國國家統計局網站發布了「統計造假」被納入「中國共產黨紀律處分條例」處分，強調統計造假是統計領域最大的腐敗，嚴重違反統計法，嚴重影響統計數據質量，「干擾甚至誤導宏觀決策，違背黨的實事求是思想路線和求真務實工作作風，損害黨和政府公信力」，在這樣的氛圍下，「哪個省都不想暴露自己數據裡的水分」。（編輯：吳柏緯/張淑伶）1130201

#GDP
#中國
#中國國家統計局
#河南
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.60