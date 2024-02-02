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香港因名稱爭議 退出電競版足球亞洲盃

2024/2/2 15:59
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（中央社台北2日電）中國香港足球總會1日宣布，退出在卡達舉行的電競版足球亞洲盃，並說因比賽使用的軟體並未正確顯示「中國香港」的參賽隊名，經連日與主辦方交涉，仍未能妥善解決。

香港星島日報今天報導，電競版足球亞洲盃（AFC eAsian Cup 2023）1日揭幕，香港足球總會與中國香港電競總會合作組隊參賽。

中國香港足球總會主席貝鈞奇今天表示，足球總會高層1日獲悉，電競隊發現遊戲螢幕顯示「香港」而非「中國香港」，據港協暨奧委會指引，播錯國歌或有其他問題須退賽。

他說，為避免畫面出錯而引起不必要的紛爭，退賽較為合適，並說待參賽選手返港再溝通，同時向港協暨奧委會提交報告。

但中國香港原定4日對決邁阿密國際隊，宣傳品都已打印Hong Kong Team VS Inter Miami CF，貝鈞奇說，因Hong Kong Team是口頭稱呼非官方說法，兩者性質不同。

他另以廣東隊到香港比賽為例表示，並不需要稱呼中國廣東，但若是正規國際賽事就要遵守規範。

電競版亞洲盃是以PS5的Konami遊戲eFootball為平台，採雙打對戰的競技，分組安排比照真實版的亞洲盃，中國香港隊原本1日晚間與阿拉伯聯合大公國過招。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1130202

#中國
#香港
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