山東醫院欠薪8個月總額近2億 院長絕食表歉意

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（中央社台北3日電）中國經濟疲弱，導致各地相繼爆發機關財政窘迫而積欠員工薪資，山東魯西南醫院被披露欠薪8個月總額達人民幣4500萬元（下同，約新台幣1億9640萬元），院長聲稱藉絕食向員工致歉。

中國媒體頂端新聞等媒體1日和2日報導，網友近日發布影片稱，山東省陽谷縣魯西南醫院疑似因拖欠逾600名員工薪資超過8個月，面臨營運無以為繼的困窘。

影片中，醫院員工們拉著「請給魯西南醫院一次重整機會」的橫幅，並說積欠薪資是真的，欠薪已半年多，有些員工已離職，一般員工欠薪2萬多。

魯西南醫院院長周紅生表示，集團出現債務違約時醫院有700多人，現在欠薪的一共601人，工資加社保總額超過4500萬，全體員工已8個月未發薪，只能自即日起開始絕食，以減少對欠薪員工的愧疚之心。

報導說，不具名員工透露，目前醫院若干部門不一定有人值班，但是並未爆發大規模缺額的情況，由於醫院陷入債務危機，不只員工薪資被拖欠，藥房的儲備品項也不全，更別說動手術所需的耗材，根本沒有。

這位員工說：「所以現在雖然醫院是開門的，但是不能看病，沒能力收治病人，有的科室有醫生，你過來了也只是看看，不過他們（醫生）都在等最終這個事（欠薪）的處理結果。」

這位員工還說：「現在醫院已經沒有病人了，之前收治的都出院了，欠薪這個事出現好久了，出現後醫院就沒有再收治過病人。」

陽谷縣衛健委表示，魯西南醫院是民營醫院，欠薪涉及公司資金的問題，這是公司內部的事情，目前相關部門正在協調處理。

報導指出，魯西南醫院雖是民營，但招聘醫護的要求很高，就連護士都必須是本科生，的確是三甲級標準的醫院，並曾引進價值達3億100萬元的尖端設備。

不過這家成立於2015年7月的醫療院所，去年9月曾因違規使用醫保基金被罰款36萬3000元。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1130203