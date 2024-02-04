陸股跌跌不休 美使館微博抱怨留言激增至14萬

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（中央社台北4日電）陸股距離農曆年封關僅剩4個交易日，中國證監會今天發聲要「穩預期、穩信心」。同時間，美國駐中大使館微博長頸鹿貼文下方，有關對中國股市表現不滿的留言已累計14萬則，一些財經社群帳號嘗試分析A股跌跌不休的原因。

究竟中國股市有多慘？財經自媒體「邏數財經研究」和南京價值線數據科技研究院有限公司微信公眾號「價值線」3日及4日的文章指出，2024年開年到2月2日以來，上證指數下跌8.2%，但權值股、大型股的上漲掩蓋了中小型股的暴跌。

真正能夠反映市場多數股票走勢的指數，其實是中證1000指數、中證500指數、創業板指數，這些指數包含了約2000家上市公司，普通投資者大多數購買的正是這些指數的成份股。

2024年初到2月2日間，中證1000指數暴跌22.3%、創業板指數暴跌18%、中證500指數暴跌16%，此外北證50指數暴跌28.6%、科創50指數暴跌21%。而且2021年以來中國股市已經連續下跌了3年，這些數據是邁入熊市第4年僅一個多月的景況。

中國註冊股民數量有2.12億，活躍的股民至少也有1億多人。在當局要求「唱響中國經濟光明論」、嚴格管控財經媒體及名嘴的言論、以及中國國安部將唱衰經濟提升為國安問題後，中國媒體已經很難看到誠實且深入探討經濟金融問題的報導，股民們的情緒更無處發洩。

2日，人民日報在第3版刊發標題為「整個國家都洋溢著樂觀向上的氛圍」的報導，原本只是被眾多網友當「笑話」看待，但也成為股民強烈情緒反差的觸媒。

當天下午收盤，3大指數同創大波段新低，其中上證綜指盤中更一度跌到2666.33點，刷新2020年3月底以來的新低，最終收在2730.15點。

當天晚上，大量網民開始藉微博帳號「美國駐華大使館」有關長頸鹿保護的貼文留言區抒發對A股和中國政府的不滿，甚至籲請美方公布中國官員在美的財產等。儘管網管刪除了一些人氣特別高的留言，但截至4日晚間，這則貼文的留言已經累計14萬則。

微信公眾號「價值線」今天的文章說，「還記得去年春節後，大家說疫後復甦要大幹一場，萬萬沒想到這個春節之前被大幹了場」。並指今年春節，上億中國股民必然要在痛苦之中度過。

股市下跌因素多重，「邏數財經研究」昨天發出的文章指出，2021年開始，疫情衝擊等因素下中國出口轉弱、房地產在嚴監管下衰退、美國強力升息等因素讓中國股市開始走入熊市。

但近期中小型股的暴跌，文章認為與幾個因素有關，像是：資金從中小型股流向大型股，引發中小型股的暴跌；「虧錢效應+恐慌心理」導致大量散戶割肉、加劇市場暴跌；「雪球產品爆倉」的預期加劇了恐慌情緒和股市持續暴跌。

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雪球產品是指「雪球型自動敲入敲出式券商收益憑證」，是券商發行的金融衍生品，往往掛鉤股票或指數，其中以中證500指數居多。1月17日市場傳言因為這兩年中證500指數跌幅超過25%，致使相關雪球產品本息全無，相關傳言又加劇了股市下跌的力度。

不過，也有分析認為，主要是從經濟數據和政策上還看不出有關鍵的轉變，股市投資人因此缺乏買入的信心。（編輯：張淑伶/邱國強）1130204