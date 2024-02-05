中國央行降準落地 專家多看好市場不領情

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北5日電）中國人民銀行今起調降存款準備金率0.5個百分點，釋放長期資金約人民幣1兆（下同，約新台幣4.4兆），機構一片看好提振市場情緒；中國股市3大指數不領情，開盤後下挫。

中國人民銀行（央行）日前宣布5日起調降存款準備金率0.5個百分點，釋放長期資金約1兆。「降準」是透過降低金融機構按規定向人民銀行繳納的存款準備金占其存款總額比率，增加銀行可自由使用資金。

降準措施今天落地，機構專家、分析師一片看好。

中新經緯5日報導引述中信證券首席經濟學家明明的意見表示，這次降準時間點和規模超過市場預期，央行表明支持實體經濟修復目標；1月有現金需求季節性，流動性缺口較大，在這次降準落地後，估計流動性環境可獲進一步的改善。

廣開首席產業研究院分析，從過往經驗來看，降準將為資本市場帶來更多流動性支持，尤其是對銀行、房地產、製造業和消費業等上市公司有積極推進作用，可拉抬投資者信心。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為降準是「及時雨」。他說，這是央行支持資本市場發展具體政策，有利於提振市場信心；A股、港股有望否極泰來、出現結構性牛市行情，被錯殺的優質股票、優質基金會迎來超額收益機會。

證券日報5日報導指出，2022年、2023年各有兩次全面降準，幅度均為0.25個百分點；這次降準達0.5個百分點，力道超過前兩年。川財證券首席經濟學家陳靂說，大幅度降準對於提振市場主體信心、房市穩定等有重要意義。

中國股市3大指數今開盤下挫。

每日經濟新聞5日報導指出，中國A股3大指數開盤後繼續下挫，上證指失守2700點。上證指、創業板指盤中一度跌幅逾3%，深證成指跌幅一度逾4%，兩市計有逾千股跌停。（編輯：曹宇帆）1130205