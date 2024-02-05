港府說明梅西未上陣事件 未確定支付贊助費

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（中央社記者張謙香港5日電）香港當局今天說明足球巨星梅西（Lionel Messi）來港沒有參與球賽一事，指梅西此行訪港，沒有履行合約下場出賽，目前未能確定會否支付贊助費。另外，此事持續發酵，社會各界十分不滿，有議員形容這是「世紀騙局」。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄下午代表政府交代事件詳情，他說，主辦方Tatler有責任向公眾和廣大球迷交代為何梅西不能出賽，以及解釋事前與球隊之間的聯絡情況。

他說，球賽開始前，Tatler依然確認梅西將於下半場作賽，結果是沒有出場，而Tatler事後向港府解釋，梅西可能因傷未能出場。

他表示，這次活動獲政府承諾贊助港幣1600萬元（新台幣6400萬元），但條件是除非有安全或健康狀況，否則梅西必須出場至少45分鐘。

他說，政府尚未付款，最終是否給付贊助款項，要先從主辦方收集更多資料並進行討論，再決定如何處理。

另外，這次事件持續引起社會各界及球迷不滿，立法會議員田北辰認為，政府不應該向主辦單位給付贊助費，並要求主辦單位向球迷退款及致歉，否則應把主辦單位列入黑名單，日後不能租用政府場地。

他甚至質疑這是一場「世紀騙局」。

代表體育、演藝、文化及出版界的立法會議員霍啟剛也發表聲明，認為Tatler及美國邁阿密國際隊（Inter Miami CF）需要向香港市民致歉及交代事件。

他表示，球迷都期待目睹梅西的風采，球隊收取天價報酬，對香港市民有欠尊重，態度不能接受。

梅西日前跟隨所屬球隊來訪，預定昨晚與香港隊進行友誼賽，吸引近4萬名香港、中國大陸及海外球迷進場，豈料梅西沒有上場；球賽結束，全場球迷報以噓聲，高叫「退錢」。

港府也兩度發表聲明，要求球隊解釋，並表示可能扣減贊助費。

去年初，香港取消所有疫情限制後，港府不斷舉辦本土或國際大型盛事，以振興經濟及激勵民心，盼令香港走出困局，而贊助這場體育盛事，也具有這方面的目的。（編輯：唐佩君）1130205