更多編輯台推薦新聞：
過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建
國際

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建

約旦基地遇襲3死 美軍反擊為何空襲伊拉克敘利亞？一週大事看這裡
生活

約旦基地遇襲3死 美軍反擊為何空襲伊拉克敘利亞？一週大事看這裡

黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄
生活

黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台糖梅花肉驗出瘦肉精西布特羅 檢驗時間軸與爭議一次了解
首頁 / 兩岸

受賄近10億元 中國招商銀行前行長一審被判死緩

2024/2/5 18:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）中國招商銀行前行長田惠宇被查出過去藉職務權力，受賄財物高達人民幣2.1億元（約新台幣9億2400萬元），今天被判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

新華社今天報導，湖南省常德市中級人民法院一審公開宣判招商銀行前黨委書記、行長田惠宇因受賄、國有公司人員濫用職權、利用未公開訊息交易、內幕交易、洩露內幕訊息一案，以受賄罪判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

報導指出，經審理查明，田惠宇1997年至2022年利用擔任中國信達信託投資公司副總裁，上海銀行黨委委員、副行長，中國建設銀行上海市分行黨委副書記、副行長，以及招商銀行黨委書記、行長等職務上的便利及職權，為有關單位和個人在貸款審批、業務承攬、工作調動等事項上提供幫助，非法收受財物共計逾2.1億元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

常德市中級人民法院認為，田惠宇「受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，給國家和人民利益造成特別重大損失」，論罪應當判處死刑；但由於到案後主動交代所犯交易、認罪悔罪，積極退贓，犯罪所得已全部追繳到案，具有法定、酌定從輕、減輕處罰情節，對其所犯受賄罪判處死刑，可不立即執行。

中國2023年持續金融反腐，陸媒第一財經報導，據中央紀委國家監委網站資訊發現，2023年金融系統內接受審查的幹部為104名，遠超過2022年的70餘名，在接受調查的104名金融幹部中，有70名此前曾有銀行任職背景，比例高達67.3%。（編輯：唐佩君/邱國強）1130205

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.216