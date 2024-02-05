路透：華為全力生產AI晶片 智慧型手機排序降到第2

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（中央社新加坡／香港5日綜合外電報導）消息人士透露，由於外界對中國科技巨頭華為的人工智慧（AI）晶片需求飆升，加上製造端受限等因素，促使華為優先生產AI晶片，並降低旗艦手機Mate 60系列的生產。

路透社引述3名消息人士報導，華為使用一座設施同時生產昇騰（Ascend）AI晶片和Mate 60採用的麒麟晶片。其中2人透露，晶片產出持續受到低良率所影響，這是衡量產品品質的指標。

不過，全球在中美科技僵局下的AI功能競賽，使得華為將旗下裝置的優先次序降至第2位。儘管如此，華為近來重返中國智慧手機銷量冠軍寶座，是該公司逾3年來首見。華為對此不予置評。

這使外界得以罕見一窺華為的挑戰。自2019年以來，美國以國安為由切斷華為取得先進晶片製造的途徑，並封殺華為的智慧型手機部門。華為則否認構成任何安全風險。

這也說明了美國限制AI處理晶片銷往中國的衝擊。在美國去年10月發布最新的晶片禁令，迫使中國顧客轉向國內其他晶片之前，輝達掌控了90%的AI晶片市場。

華為昇騰910B晶片一般公認是中國市場中可取得，且競爭力最高的非輝達（NVIDIA）晶片。

消息人士說，華為已優先生產昇騰晶片，而非麒麟晶片，並已放慢Mate 60智慧型手機的製造，但並未說明華為何時開始做出這項安排。

未獲授權向媒體發言，因此不願公開身分的消息人士表示，華為也正努力提升晶片良率，並希望這個生產安排是短期的。良率是指每片晶圓可使用的晶片數量。（譯者：洪啟原/核稿：陳昱婷）1130205