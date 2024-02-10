2024央視春晚 共軍作戰部隊首度登場

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（中央社台北10日電）中國官媒央視9日除夕夜播出的春晚，赫然出現中共解放軍北京衛戍區的66477裝甲部隊官兵端槍上場演出，且高唱軍歌。有報導指出，雖然共軍以往也有文工團、儀隊等單位登上春晚，但作戰部隊在春晚亮相卻是首次。

央視每年農曆除夕夜播出的春晚，在中國民間都會引起一定程度的注意。但昨晚這批頭戴鋼盔、身著土黃色迷彩服、手持長槍的共軍官兵出場，還唱起共軍軍歌「決勝」，引起不少觀眾的注意。

根據節目旁白介紹，這批出場官兵除了屬於共軍文藝工作系統的「文藝輕騎隊」外，還有隸屬共軍北京衛戍區的66477裝甲部隊，引起外界注意。

依慣例，央視春晚每年都會安排與共軍有關的節目。但根據星島日報報導，往年登上春晚的共軍部隊，絕大多數是文藝工作系統的部隊。至於其他單位，共軍儀隊也曾多次在春晚現身；而共軍航天（太空）大隊也曾登台；但作戰部隊登上春晚，今年則是首次。

根據報導，昨晚在春晚登台的66477部隊，是隸屬北京衛戍區、且長期駐守北京的裝甲部隊，配有各式坦克。同時，這一部隊是共軍少數會對外賓開放參觀的「樣板部隊」，以往經常對訪問中國、包括西方國家在內的外國軍隊將領開放參觀。

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央視春晚首度有作戰部隊亮相，引起外界注意，其中「帶槍上春晚」受到討論。有部分中國網友及海外人士認為，象徵祥和的春晚出現這種殺氣騰騰的內容，顯得突兀不協調，甚至給人「要打仗了」的聯想。

上述報導則指出，央視春晚共軍「帶槍上台」並非首次，共軍儀隊亮相時同樣會帶槍登台，舞台背板也會投射各軍種實彈演習，以及航空母艦編隊演習的畫面。（編輯：邱國強）1130210