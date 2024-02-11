前中駐美大使崔天凱：中國不會掉入台海戰爭陷阱

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（中央社台北11日電）中國前駐美國大使崔天凱在一研討會上指出，中國不會掉入別人設下的台海戰爭陷阱。另指中美之間的信任度很低，認為兩國要累積互信，首先要有善意和誠信。

綜合香港星島日報2月10日及香港網路媒體01今天報導，崔天凱1月25日出席美國智庫亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）舉辦的「亞洲焦點：2024」研討會時做上述表示。

其中崔天凱談及台灣議題稱，中國終將要實現國家統一，但中方當然希望以最符合中國整個國家利益的方式，包括兩岸中國人利益的方式來實現統一，中方當然不想看到中國人自相殘殺的形勢，那不是中國人的做事方式。

崔天凱說：「我們不會掉入有些人給我們設下的陷阱，他們提供軍援，為代理人戰爭提供武器，想讓中國人殺中國人，我們不會掉進那種陷阱。」

另外在中美關係方面，2013年至2021年擔任了8年駐美大使的崔天凱強調，對美關係一直是中國外交的優先議題。中國領導人已經清楚表明，中國想與美國做夥伴、做朋友，美國怎麼回應是美國的事情。

他承認中美之間的信任度很低，認為兩國要累積互信，首先要有善意和誠信。（編輯：唐佩君）1130211