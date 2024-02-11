救房市 中國各銀行配合執行房地產融資協調機制

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（中央社台北11日電）為挽救陷入低迷的房市，中國中央政府1月間下令建立「房地產融資協調機制」。中國媒體報導，多家國有大型銀行、股份制銀行在農曆春節前後陸續推出配合措施，落實這一融資協調機制。

中國住房城鄉建設部及金融監管總局1月12日發布「關於建立城市房地產融資協調機制的通知」，宣示藉此滿足房地產企業合理融資需求，促進金融與房地產良性循環，以便更加精準支持房地產項目合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。

澎湃新聞報導，金融監管總局6日召開專題會議，進一步部署落實城市「房地產融資協調機制」相關工作。會議要求，各商業銀行要主動對接協調機制，對推送的房地產項目名單要及時開展評審，加快授信審批，對合理融資需求做到「應滿盡滿」，並要建立專門工作機制，優化貸款審批流程。此後，多個省區的金監及住建部門即展開部署。

根據報導，中國農業銀行今天宣布，城市「房地產融資協調機制」建立後，該行及時展開穿透式部署，快速對接案件。截至目前，該行已累計對接2700餘個協調機制案件。而自1月26日金融監管總局專題會議以來，新審批案件已超過10個，審批貸款人民幣近50億元（約新台幣220億元）。

農行強調，獲得貸款的借款人中，民營企業等非國有企業比重超過80%，貸案類型以滿足剛需和改善型需求的住宅為主。

中國工商銀行日前則表示，該行已在總、分行層面成立「房地產融資協調機制專項工作小組」，「加強統一領導，加快組織推動，加大項目對接，加緊融資落地」。自1月30日各地推送案件清單以來，該行截至2月8日已對接2000餘案，並率先實現對多個城市多個案件的放貸，既包括國有房企，也包括民營房企，「一視同仁滿足不同所有制房企合理融資需求」。

中國建設銀行副行長王兵7日主持召開「落實城市房地產融資協調機制推進會」，研究部署相關工作。會中提到，目前該行已成立工作小組，並要求各分行對名單內案件「既要依照規定盡量支持，也要堅持商業邏輯、堅持獨立評審」，嚴格落實貸款三查，審慎充分評估風險把握底線，依市場化、法治化原則自主決策和實施。

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股份制銀行方面，光大銀行7日召開全行落實城市「房地產融資協調機制」專題會議，宣示「責無旁貸支持房地產市場平穩健康發展」，並制定落實方案，從組織領導、配套政策、協同機制、盡職免責、營銷對接等8個方面提出18項具體舉措，落實這一機制。截至當天，光大銀行已有29家分行對接當地協調機制小組並取得「白名單」，批覆20個案件，授信107.5億元。

中信銀行也在7日為此召開專案會議，全面部署相關工作。截至9日，中信銀行所屬37家分行、各二級分行已分別成立由行長為組長的專案小組，與各省級、轄內各地級以上城市直接對接，積極參與各方會商。截至9日，該行共經由這一機制獲取872個案件。（編輯：邱國強）1130211