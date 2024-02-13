龍年到 中國生育率有望止跌回升

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（中央社台北13日電）中國連續兩年出現人口負成長，步入龍年，生育率有望止跌回升。除了COVID-19疫情後的補償性結婚生育，華人向來有龍年生子、望子成龍的傳統觀念，就連知名人口專家也據此宣稱龍年可望迎來生育小高峰。

綜合「國民經略」等陸媒報導，中國國家統計局1月17日發布，2023年末全國人口為14.09億人，年減208萬人，繼2022年之後連續第2年負成長。

其中，中國大陸2023年出生人口902萬人，人口出生率為6.39‰，雖然創下新低，但略高於預期。

如今迎來龍年，中國出生人口出現反彈的機率增加。

首先，2024年有望迎來部分疫情時期的補償性結婚生育。在此之前，因為疫苗接種以及後來的感染高峰，許多人將結婚及備孕計畫延後到2023下半年乃至今年。

根據中國民政部發布，去年結婚人數已經出現階段性的止跌反彈。數據顯示，2023年前3季，中國大陸辦理結婚登記569.0萬對，年增24.5萬對。

其次，2024再逢龍年，受儒家文化影響，龍年一般都是生育大年。華人以「龍的傳人」自居，而家長更以「望子成龍」為期許。

上一個龍年是2012年。當年中國人口出生率達到14.57‰，全年出生人口1973萬人，是本世紀以來最高的一年，甚至超過了後來全面開放生二孩乃至三孩的年份。

中國人口學會會長、中國人民大學教授翟振武表示，2024是龍年，中國人對生肖偏好非常明顯，上一個龍年也就是2012年時就有一個生育小高峰。綜合來看，2024年的生育率有望提升。

知名人口專家據此推論龍年生育率可望止跌回升，報導一出，引發不少大陸網友嘲諷。

有網友說，「急病亂投醫，專家都改信迷信了，完蛋了」；有人建議乾脆以後每年都改成龍年；還有網友說，龍年多生孩，以後更競爭，「你以為你生的是人中龍，其實是打工龍」。

農民曆顯示，2024年2月10日到2025年1月28日之間出生的，生肖屬龍。（編輯：楊昇儒/呂佳蓉）1130213