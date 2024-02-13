農曆年訪港大陸團客恢復至疫前2/3

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（中央社記者張謙香港13日電）香港旅遊界人士表示，農曆新年間，每天約有200個中國大陸旅行團訪港，恢復至COVID-19爆發前的2/3。另外，香港馬會昨天舉辦新春首場賽事，有8.8萬人入場，是近幾年的最高紀錄，反映出社會正在復常。

官方香港電台報導，旅遊促進會總幹事崔定邦今早接受該台訪問時說，近日每天約有200個陸團訪港，大概是疫情前的2/3，而年初二入境的大陸旅客明顯多些，相信是當晚維多利亞港舉辦煙花匯演所致。

他說，農曆新年間，本地酒店的整體入住率超過9成。

旅遊業賓館聯合總會創會會長李嘉龍在同一節目上說，農曆新年間，本地平價賓館的入住率有9成至9成半，與疫情前相若；賓館旅客約7成來自大陸，其餘主要是東南亞旅客。

此外，香港馬會一如既往，年初三在沙田馬場舉辦新春首場賽事，入場人數達到8.8萬人，是近5年的最高紀錄。不過，投注額只有港幣17.6億元（約新台幣70.57億元），稍低於前兩年。

有媒體表示，入場人數眾多，這是個好開始，反映出社會正在復常。

2019年香港爆發「反送中」運動，同期間COVID-19又肆虐，馬會舉辦的年初三賽事備受影響，包括2020年只限預約者入場，以防止示威活動，其後兩年更不設公眾席，以防疫情擴散。

馬會初三舉辦的賽事，其入場人數一向受港人、媒體關注，其人數的多寡及舉辦過程是否順利，往往被說成是一年的好開始或壞開始。（編輯：呂佳蓉）1130213