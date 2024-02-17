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港社運老將抗議區選 被判企圖煽動罪成囚9個月

2024/2/17 15:35
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（中央社台北17日電）香港社運老將古思堯於去年12月揚言抬棺材抗議區議會選舉不公，出發前被捕。他昨天被法庭裁定「企圖作出或準備作出一項具煽動意圖的行為罪」罪成，判囚9個月。法官指他目的是推翻政權。

綜合香港星島日報及明報今天報導，78歲的社運人士古思堯去年12月揚言將自製棺材送到選舉事務處辦公室，抗議區議會選舉不公平，並指已預先通知媒體採訪。他於出發前被警方拘捕。

古思堯在接受警方調查時稱打算示威，揚言「打倒共產黨」，並表示不滿區議會選舉「清一色愛國愛黨」，形容為小圈子。棺材上寫有「一國兩制送殯儀館」、「愛國愛港分個議員」等口號。

法官指古思堯以象徵死亡的棺材及撒紙錢，寓意中央政權終結，藉區議會選舉借題發揮，令人拒絕接受選舉結果，意圖產生市民對抗及離叛情緒，最終目的為推翻政權。

古思堯在法庭上陳述時表示，他幾十年以來都是和平示威，樂於成為社運鬥士、民運勇士、民主人權烈士，希望香港有民主自由。他指自己患有直腸腺癌，將要做手術。

控方在法庭上表示，古思堯有15次被定罪紀錄。最後法官裁定古思堯企圖煽動罪成立，判囚9個月。（編輯：陳鎧妤/吳柏緯）1130217

#一國兩制
#香港
#古思堯
#星島日報
#香港區議會
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