韓國國會選舉將屆 疑似中國網路水軍分裂輿論

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（中央社台北21日電）韓國國會選舉將於4月10日舉行，但近期韓國國家情報院發現多個由中國公司架設、偽裝成韓國媒體的網站，刊登反美反日的文章。韓國知名大學研究更發現，疑似中國網路水軍的留言，分裂網路輿論。

美國之音今天報導，韓國國家情報院（簡稱國情院）截至去年底一共發現216個由中國公司架設、偽裝成韓國國內媒體的網站，這些網站主要由海賣科技、海訊社、World Newswire三家中國公司架設，並以經營新聞分發、行銷推廣業務、翻譯客戶新聞稿件等方式傳遞資訊。

內容包括中國政府和企業的新聞稿、反美反日相關文章、韓美日合作、日本核處理水、新冠疫情等爭議事件，更有駐韓美軍釜山細菌實驗室進行生化武器實驗等陰謀論資訊。傳遞方式不限文字，有些內容被畫成漫畫，並由社群平台X（原推特）的使用者，加以推廣。

韓國國情院報告指出，未能確認這類行為是否有幕後指使。

此外，在韓國門戶網站也發現疑似中國水軍的勢力。

根據韓國嘉泉大學警察安全學系教授尹敏宇（音譯）帶領的研究團隊，去年底對韓國最大門戶網站NAVER去年9月至11月的外交新聞評論留言的數據爬取分析顯示，約50個帳號疑似為中國網路水軍，在這段期間留言超過3萬則評論，個別帳號每日留言超過130則，相當每10分鐘就發布1則評論。

研究團體表示，2022年至2023年間，總統尹錫悅政府採親美政策後，這些帳號開始抨擊政府及執政黨，對政府和執政黨造成壓力、妨礙政策執行。

但研究受條件限制，無法確定這些帳號是否與中國政府或公安部門有關。

來自外部的威脅已讓韓國政府提高警惕，韓國中央選舉管理委員會與警方、檢方等調查機構合作，將加強監管門戶網站、媒體的運作；而國情院計畫3月與政府部門及公家機關實施國家級的網路威脅因應訓練。

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報導引述韓國國立外交院外交安保研究所副教授宋兌殷的觀點，她認為要在韓國首都圈進行影響力操作的難度較高，在地方較容易收買個人或民間團體，擴散訊息，因此中國網站假冒的對象大多是韓國地方媒體。

她表示這類行為目的是影響韓國國會選舉結果，「深入地方這項行為本身很大程度上就是因為國會選舉在即」，傳播關於韓國外交軍事政策的假訊息，「是試圖攪亂民眾對外交政策的輿論，是對主權的挑戰」。（編輯：謝怡璇/唐佩君）1130221