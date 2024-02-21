智庫：相較美日歐 中國養育成本稱冠全球

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（中央社台北21日電）研究人口議題的中國智庫說，以養育子女的成本來說，中國高於美日與歐洲國家「幾乎是全球最高的」，估計在中國把孩子養到大學畢業，平均得花費人民幣68萬元（約新台幣297萬元）。

據中國專研人口和相關公共政策議題智庫「育媧人口研究」今天公布的「中國生育成本報告2024版」指出，以養育成本（撫養小孩至剛年滿18歲所花的成本相對於人均GDP倍數）的國際比較而論，中國高達6.3倍。

相形之下，澳洲是2.08倍，法國2.24倍，瑞典2.91倍，德國3.64倍，美國4.11倍，日本4.26倍，中國「幾乎是全球最高的」。

報告說，養育成本是影響家庭生育意願的最重要因素之一。中國國家衛計委2017年抽樣調查的結果顯示，育齡婦女無意再生的前3大原因，分別是經濟負擔重占77.4%、年齡太大45.6%，以及沒人帶孩子33.2%。

這份報告另引述「中國統計年鑑2023」的數據指出，2022年全中國居民人均消費支出2萬4538元，城鎮3萬391元，農村1萬6632元。

進一步分析得知，若從0歲養育孩子至大學畢業，全中國的平均值是68萬元，而0至17歲孩子的養育成本平均53萬8000元，若按城鎮和農村區分，分別平均為66萬7000元和36萬5000元。

再以省區細分，上海市和北京市養育0至17歲孩的平均成本分別為101萬和93萬6000元，西藏和青海則分別為34萬9000元及37萬9000元。

報告指出，在中國育兒還將導致婦女的工時和工資被減少，幾乎每生一個孩子將導致女性收入大減，但是男性的薪酬幾乎不受影響。

路透社今天報導，執筆這份報告的共同撰稿人之一梁建章指出，造成上述情況的原因在於，當前中國社會營造的環境對於婦女生育不友善，對於她們而言，養育孩子付出的時間和機會成本代價太高。

即因生育成本過高，女性難兼顧家庭和工作等原因，中國人的平均生育意願（理想子女數）也幾乎是全世界最低的。根據經濟合作暨發展組織（OECD）的數據，絕大部分國家的平均理想子女數超過兩個，中國則相反。

育媧人口研究發布這份報告前，中國去年人口數連續第2年有減無增，並且新生兒出生數降至2016年的約1/2。

報告指出，若當前中國超低生育的情況無法改善，中國人口數將驟減並高齡化，如此將不利於國家的長遠發展，並危及整體國力。（編輯：曹宇帆/邱國強）1130221