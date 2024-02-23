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首頁 / 兩岸

兩會維安升級 進入北京郵件快遞需二次安檢

2024/2/23 14:55
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（中央社記者呂佳蓉北京23日電）中國全國人大、政協兩會即將在3月初召開，北京步入「兩會時間」。中國國家郵政局今天發布通知指出，從2月26日起至兩會會議閉幕，進入北京的郵件快遞將進行「二次安檢」，否則不得投遞。

中國國家郵政局發出通知，指出各級郵政管理部門要強化底線思維與風險意識，要切實做好全國兩會期間寄遞渠道安全服務保障工作。

通知指出，各企業要對進京郵件快件嚴格落實寄遞安全「三項制度」，加強安全管理。經過收寄驗視、過機安檢的郵件快遞要逐一加蓋或者黏貼收寄驗視和安檢標識，並載明安檢單位和省份，確保責任可追溯。

通知並要求，郵件快件要實行「二次安檢」。從2月26日至會議閉幕之日，督促企業嚴格落實對進京郵件快遞實行投遞前「二次安檢」，未經過「二次安檢」的郵件快件不得安排投遞。

另外，通知表示，要強化監管執法。各級郵政管理部門要加大全國兩會期間安全監管執法檢查力度，依法從重從快辦理行政處罰案件，嚴厲查處企業違反寄遞安全「三項制度」行為。

中國今年的全國人大、政協會議將分別於5日與4日拉開帷幕，屆時北京維安管理將增強。（編輯：陳鎧妤）1130223

#中國國家郵政局
#政協
#北京
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