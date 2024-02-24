中國咖啡一哥易主 瑞幸咖啡超越星巴克

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北24日電）中國本土品牌瑞幸咖啡（luckin coffee）昨天公布財報顯示，2023年在中國市場總銷售額已經超越星巴克（Starbucks），躍居中國「咖啡一哥」，主因是快速展店、低價策略與創新行銷。

綜合界面新聞等陸媒報導，瑞幸咖啡23日發布2023年第4季及全年財報，在中國市場的總銷售額為人民幣248.6億元（約34.5億美元），年增87.3%，超越星巴克的31.6億美元，躍為中國最大的咖啡連鎖店。

據報導，瑞幸咖啡銷售大幅增長還超越星巴克，主因是快速展店、低價策略與創新行銷。

財報顯示，截至2023年年底，瑞幸全年淨新開8034家店，年增多達97.8%，在中國大陸的店數量達1萬6218家，其中自營店首次突破萬店，達到1萬598家，聯營店5620家。

中國經濟陷入低迷後，瑞幸咖啡祭出低價策略搶市，去年5月啟動一杯咖啡人民幣9.9元（約新台幣43元）的促銷活動，市占率大有斬獲，主打中高價位的獨立咖啡店沒有本錢跟進，引發倒店潮。

此外，瑞幸咖啡2023年推出102款新產品，賣出超過20億件，現製飲品超過19億杯。截止2023年底，有8個銷量破億，包括回購率靠前的茅台醬香拿鐵、椰雲拿鐵、絲絨拿鐵等。這代表瑞幸的爆款策略仍然非常奏效，有賴於其背後的一套基於數位化的創新系統。

不過，在瑞幸業績一片向好的同時，去年第4季利潤下降，即將面臨瓶頸期。

報導提到，一杯咖啡9.9元是當前瑞幸的價格極限，目前促銷活動正在減少，在App可以使用9.9元券的產品僅剩10款。

對於瑞幸咖啡「9.9元活動調整」引發網路熱議，一名接近瑞幸咖啡的人士透露，瑞幸咖啡價格策略一直在延續，「9.9元活動」將持續下去。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中國網報導引述食品產業分析師朱丹蓬表示，瑞幸咖啡堅持其「9.9元活動」將有利於繼續擴大市占率，進一步鞏固領先優勢；也將有利於進一步擴大用戶數量，提升用戶購買頻次。

瑞幸咖啡董事長郭謹一說，2024年面對中國咖啡行業激烈的競爭格局及季節性等不確定因素的挑戰，瑞幸咖啡未來的業績表現可能在一定程度上會受到影響，但仍將堅定推進現行定價和發展策略，保證業務增長和市場份額。（編輯：楊昇儒）1130224