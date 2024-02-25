輝達認列華為頭號競爭對手 中國媒體大力報導

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（中央社記者李雅雯台北25日電）輝達（Nvidia）於提交美國證券管理委員會文件中認列華為是頭號競爭對手，中國媒體大力報導、列為頭條，官媒撰述社論直言，這是輝達對於華為在AI晶片領域進步的認可。

美國晶片大廠輝達日前於提交美國證券管理委員會（SEC）文件中，首度將華為認定為人工智慧（AI）晶片等多個類別的頭號競爭對手；其他競爭對手包括英特爾（Intel）、超微公司（Advanced Micro Devices）、博通公司（Broadcom Inc）與高通公司（Qualcomm）、亞馬遜公司（Amazon.com）、微軟公司（Microsoft）。

中國媒體對於輝達認列華為是頭號競爭對手一事大力報導，輝達在中國譯名為英偉達。澎湃新聞25日以「美國芯片巨頭英偉達首次將華為列為芯片製造競爭對手」為題報導、列於官網首頁，內容強調「這表明驅動新AI技術的先進製程晶元的全球格局正發生變化」。

財聯社25日以「英偉達將華為列為最大競爭者」為題列為早報頭條。

科技媒體快科技25日報導引述分析師意見指出，百度、騰訊、阿里巴巴等公司過去長期是輝達重要客戶，在美國不斷地加大對中出口管制情況下，中國公司逐漸擺脫對美國技術的依賴；百度去年訂購了華為昇騰（Ascend）910B晶片。

中國官媒環球時報24日社論直言，這是輝達對於華為在AI晶片領域進步的認可。

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這篇社論提到，輝達作為美國出口管制政策受害者，應該繼續聯合其他美國科技企業，用各種方式施壓、影響華盛頓，儘快取消違反國際貿易原則和規則的政策與措施，「不是利用錯誤甚至是違背公平貿易規則的政策，加固自己的壟斷地位，打擊潛在的競爭對手」。

「歡迎英偉達參與中國市場的競爭，也相信中國的市場足以容得下英偉達和更多有創新能力的中國企業」，社論內容強調，未來的路愈走愈寬、還是愈來愈窄，一定程度上取決於能否建立與中國市場可持續的良性關係。（編輯：周慧盈）1130225