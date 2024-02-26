美報告指中國非市場經濟違反WTO原則 北京反駁

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（中央社記者張淑伶上海26日電）美國貿易代表署日前發布報告，指中國加入世貿組織22年仍然採納非市場經濟做法，是世界貿易體系的最大挑戰。中國商務部今天反駁，稱其「立足國情不斷完善社會主義市場經濟體制」。

美國之音（VOA）報導，美國貿易代表署（USTR）23日發布「2023年中國履行加入世貿組織（WTO）承諾報告」。報告詳述了中國非市場政策和實踐的廣度和規模，以及這對美國和世界各地的工人、企業和產業所造成的嚴重傷害。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）在聲明中說：「中國仍然是對世界貿易組織建立的國際貿易體系最大的挑戰。中國加入世貿組織已經22年了，中國仍然採納國家指揮、非市場經濟做法，違背世貿組織所體現的規範和原則。」

她並表示，國際貿易體系成員必須繼續一道努力，「捍衛我們的共同利益，反對那些諸多的有害政策和實踐，特別是在被中國產業計畫所針對的領域」。

中國商務部官網今天以「商務部世貿司負責人答記者問」的方式，針對這份報告提出反駁，指美方「歪曲中國社會主義市場經濟建設和改革開放的顯著成就」，把中國正當貿易措施稱為經濟脅迫，對中方因美方封鎖打壓而採取的應對舉措扣上「主動脫鉤」的帽子，「誣稱中方造成產能過剩」。

這名負責人說，中國立足國情不斷完善社會主義市場經濟體制和法律體系，擴大高水準制度型開放，全面深入參與世貿組織改革。去年，中方成為首個完成「漁業補貼協定」批約的發展中大國，完成投資便利化協定文本談判，推動WTO實質性結束部分全球數位貿易規則談判等。

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他並指責美國「貿易霸凌」，制定歧視性產業政策，擾亂全球產業鏈供應鏈，嚴重影響國際貿易秩序，損害世貿組織成員共同利益，稱中方及其他成員已多次表達關注。

根據與中國加入WTO以及「2000年美國-中國關係法」（U.S.-China Relations Act of 2000），美國貿易代表辦公室每年必須向國會提交有關中國履行與加入世貿組織有關承諾狀況的報告，包括多邊承諾和對美國做出的雙邊承諾。這次向國會提交的關於2023年的報告是第21次。（編輯：唐佩君）1130226