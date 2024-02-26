救股市中國證監會「限制賣出」 業者盼建立機制

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（中央社台北26日電）媒體披露，中國證監會限制機構在開盤和收盤半小時內淨賣出股票，有量化機構業者表示，的確接獲類似「收盤前的不准賣出的電話」，並稱與其在交易手段下功夫，不如建立更好機制，才能活絡股市。

美國媒體21日引述知情人士稱，中國證監會限制包括券商自營部門等主要金融機構在早盤開盤和下午收盤半小時內淨賣出股票；證監會回應說，這是依規對異常交易行為採取監管措施，不是限制賣出。

不過，據英國廣播公司（BBC）25日的報導，一名管理量化私募基金的D先生（按照受訪者要求匿名）坦言，的確接獲「收盤前的不准賣出的電話」，而且已經「持續挺久了」。

他認為，這一措施背後目的無非是想穩定市場情緒，在整體缺乏信心的時候，如果量化機構在開盤或收盤集中賣出，會導致散戶情緒低迷。反之，綁住量化機構的手腳後，國家隊就可以更有效地在這兩個時間段可以入市支撐股價。

報導指出，這種「限制在短時間內賣出」對於一般機構可能影響不大，但對於量化機構而言將非常難過，這意味著無法嚴格執行交易策略，有時影響是災難性的。

D先生舉例，若市場下跌，但是一家操作槓桿的量化機構在特定點位賣出還能止損，「若賣不出去就爆倉，顆粒無收」。這樣的事情已經在發生，一刀切式限制，跟幾年前對補教、房地產業的打壓差不多。

他表示，「前後幾個月下來，可能我們一半同行（量化私募基金）要死掉」。

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D先生期盼，官方執行監管時與其在這種限制交易的技術性手段下功夫，不如建立更好的機制提高上市公司質量，提高投資回報，股市才會真正起來。

不過，根據中國證券報22日的報導，中國證監會還將續推更多管制量化交易的措施，並說下階段頒布的量化交易監管系列舉措，將成熟一項、推出一項，以促進量化交易規範健康發展，維護市場穩定運作。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1130226