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中國大型傳統超市倒閉潮 會員制超市強勢崛起

2024/2/26 15:05
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（中央社台北26日電）2023年以來中國至少13家大潤發拉鐵門，傳統超市在中國相繼倒閉，盒馬、Costco、山姆等會員制超市則逆勢成長，預計今年中國會員制超市規模將達人民幣388億元（下同，約新台幣1700億）。

第一財經報導，中國江蘇鎮江、四川德陽、湖南株洲的大潤發將於2月底至3月初相繼收攤。據統計，2023年1月至今，至少13家大潤發倒閉。

澎湃新聞指出，中國大型傳統超市正以每年關門690家的數量縮減。2012年中國大型超市總店數為1萬1947家，到了2021年縮減至5340家，減幅達57.8%。

大型傳統超市縮減的同時，會員制超市卻逆勢成長。

2020年10月，中國阿里巴巴旗下的盒馬X會員店在上海開業，截至2023年底，盒馬X會員店在中國已有10家門市。

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美式賣場Costco自2019年進軍中國後，「開一家火一家」，預計2024將在中國開設33家門市。美國沃爾瑪旗下的山姆會員超市在中國已開拓46家門市，預計未來每年將再開6至7家。即使這些會員制超市平均年費超過200元，仍廣受民眾歡迎。

在這波浪潮之下，中國本土超市也紛紛轉型並推出會員店。預計2024年中國的會員制超市規模將達388億元。（編輯：廖文綺/曹宇帆）1130226

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