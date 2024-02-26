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中國2023土地出讓收入下滑13.2% 東部省分跌幅大

2024/2/26 18:01
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（中央社台北26日電）中國房市疲軟，地方政府土地出讓收入也連年下滑。2023年土地出讓總收入約人民幣5.8兆元（約新台幣25.4兆元），年減13.2%。東部省分更較去年同期下降逾15%，顯示沿海經濟大省土地交易疲軟。

土地出讓收入是中國地方政府的重要財源。近兩年受中國房地產市場疲弱影響，地方政府賣地收入持續下滑。第一財經報導，2021年地方政府土地出讓收入達到約8.7兆元歷史高點後，2022年降至約6.7兆元，年減達23.3%，2023年進一步降至約5.8兆元，年減仍有13.2%。

已公布數據的28個中國省級行政區中，有22個省區2023年土地出讓收入呈現負成長，尤其東部省分土地出讓收入較去年同期下降超過15%，且福建、浙江、廣東等地跌幅較大，顯示東部沿海經濟大省土地市場耳陷入疲軟。

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粵開證券研究院整理各地財政部門數據指出，2023年中國地方政府賣地收入，以江蘇的9482億元居冠，其次依序為浙江、山東、四川、廣東。整體而言仍是東部沿海省區土地出讓收入名列前茅，不過位於內陸的四川提升至第4，廣東則下降到第5。

粵開證券首席經濟學家、研究院院長羅志恆分析，近年中部省分經濟成長強勁，正值快速工業化、城市化的階段，基礎建設與房地產快速發展，對土地需求較迫切，因此近年中部省分土地出讓收入排名上升。（編輯：廖文綺/邱國強）1130226

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