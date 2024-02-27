中國官方公告 前外長秦剛辭全國人大代表職務

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（中央社記者張淑伶上海27日電）中國第14屆全國人民代表大會常委會今天公告，前外交部長秦剛辭去全國人大代表職務，資格遭到終止。這是秦剛繼去年7月被免去外交部長職務、10月被免去國務委員職務後，最新的相關變動。

根據新華社，全國人民代表大會常務委員會第8次會議根據代表資格審查委員會提出的報告，確認黃莉新的代表資格有效，並依照有關規定，終止王一新、孫飆、胡建文、雷冬竹、朱宏、安九熊、李志忠、黃家武、秦剛、馮傑鴻、陸偉偉的代表資格。

在上述被終止資格的人員中，王一新、孫飆、胡建文、雷冬竹、朱宏、安九熊、李志忠皆是被所屬省分的人大常委會罷免，黃家武、秦剛、馮傑鴻、陸偉偉4人則是「辭職被接受」。其中，天津市人大常委會決定接受秦剛辭去第14屆全國人民代表大會代表職務。

據公告，經此次變動後，第14屆全國人民代表大會實有代表2956人。

2023年7月25日，14屆全國人大常委會第4次會議經表決，決定免去秦剛兼任的外交部長職務，任命王毅為外長。當時秦剛擔任外交部長僅半年餘，還曾在公眾視野前「消失」一個月。

2023年10月24日，14屆全國人大常委會第6次會議決定，免去李尚福的國務委員及國防部長職務，同時免去秦剛仍留任的國務委員職務。

中國官方至今未公布兩人去職原因，但外界盛傳李尚福與秦剛分別涉及貪腐和婚外情。

秦剛消失在公眾眼前已7個月，各種傳言甚囂塵上，甚至有美媒報導秦剛因涉嫌向西方洩漏軍事機密而死亡，但都無法證實。（編輯：邱國強）1130227