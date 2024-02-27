北京辦「台灣通史」新書發表會 連戰盼兩岸和平

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（中央社記者呂佳蓉北京27日電）中國大陸今天舉行「連橫『台灣通史』（譯註本）新書發布會」，連震東先生文教基金會執行長連惠心代讀前副總統連戰的賀函，表示對史料得以世代流傳，文化精神得以傳承甚感欣慰，並盼兩岸持續溝通交流，和平穩定。

中國大陸的閩台歷史文化研究院，以及海峽出版發行集團今天在北京人民大會堂台灣廳舉行「連橫『台灣通史』（譯註本）新書發布會」。

連惠心今天在這場新書發表會上代讀連戰的賀函。賀函指出，「先祖雅堂先生所著『台灣通史』，體現兩岸一脈相傳的歷史淵源，承載對家鄉台灣的深厚情感，與維護中華民族精神的畢生心志」。

賀函並指，「近年兩岸專家學者、有志之士相繼投入『台灣通史』譯註項目，喜見珍貴史料得以世代流傳，文化精神得以永續傳承，甚感欣慰，亦希冀兩岸賡續溝通交流，和平穩定」。

連惠心則表示，台灣實行教改，受最大影響的是歷史與中文課，造成許多年輕人有一些莫名其妙的史觀。為守護歷史與還原真相，把「台灣通史」翻成白話文是一件重要的事。

與會的大陸方面代表學者多次在記者會上強調，台灣人是中國人，要堅持反對台獨等語言。

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中國大陸國台辦副主任潘賢掌表示，民進黨和台獨分裂勢力為了實現其台獨圖謀，在台灣歷史、文化教育等領域大搞「去中國化」，推行台獨課綱，蓄意將台灣史從中國史中剝離。這造成台灣青少年史觀偏差錯誤、國家民族認同扭曲，貽害無窮。

全國人大常委會副委員長、民革中央主席鄭建邦表示，中國大陸推動兩岸關係和平發展、融合發展的決心不會動搖，促進兩岸交流合作、增進同胞利益福祉的初心不會改變，堅守一個中國原則、反對「台獨」分裂和外部干涉的底線不會改變。（編輯：吳柏緯）1130227