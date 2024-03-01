橫琴粵澳深度合作區正式運行 分析指促貿易交流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北1日電）橫琴粵澳深度合作區於今日正式運行，橫琴與澳門之間簡化申報免稅、保稅貨物流程，合作區與中國其他地區間提高入境免稅額度、開放部分貨物免徵進口關稅。分析指，有助促進貿易交流。

綜合澎湃新聞、香港文匯報、香港01報導，橫琴粵澳深度合作區（以下簡稱「合作區」）於3月1日進行「封關運作」，合作區實施貨物「一線」放開、「二線」管住的稅收政策。

合作區實施範圍包含橫琴島「一線」和「二線」間的海關監管區域，約106平方公里。

橫琴與澳門間的「一線」將進一步開放，像是允許澳門居民依規定，每天可攜帶總量不超過5公斤的動植物產品進入合作區。

同時，針對免稅、保稅貨物實行簡化申報，需填報欄目減至28或32個，通關便利化，有利琴澳兩地貿易往來。

橫琴與中國其他地區的「二線」實行海關管理，旅客攜帶物品進入中國的入境免稅額度，提升至人民幣8000元（約台幣3萬5000元）。免稅額度高於目前香港進入中國大陸的免稅額。

同時，加工增值30%及以上的含進口物件貨物經「二線」進入中國大陸可免徵進口關稅，使科技研發、中醫藥等澳門品牌工業和製造業受惠。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

首批入境橫琴的澳門居民周先生表示，免稅額度提升、允許動植物產品過關等規定，讓他感到更加輕鬆便利，也對今後合作區的免稅額度、澳元結算等方面有諸多期待。

合作區執委會主任李偉農於29日受訪表示，「分線管理封關運行政策，是合作區實施高水平制度型開放的重大探索，將有力推動澳琴之間物流、人流、資金流、訊息流高效便捷流動，為澳門新產業新業態，營造寶貴的發展新空間。」（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1130301