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中國社群天涯社區推自救計畫 盼2個月內募得4400萬

2024/3/2 16:59
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（中央社台北2日電）停擺近1年並傳出遭債權人申請破產的中國網路平台「天涯社區」，1日晚間於官方微博發布長文表示將啟動自救計畫，預計募集至多人民幣1000萬元（約新台幣4400萬元），用以恢復營運，盼最晚在5月1日前重啟。

創立於1999年，並曾是中國頭號網路平台的「天涯社區」，去年4月起因資金問題而停止運作，期間更傳出希望透過直播帶貨籌集資金支付電信機房費用，但結果不如預期。今年2月26日更傳出遭到債權人向海南省海口市中級人民法院申請破產，再次引起注意。

綜合澎湃新聞、證券時報報導，在停止運作將屆滿1年，同時也是成立25週年之際，「天涯社區」於1日晚間在官方微博以「關於天涯社區業務重啟、網路平台恢復訪問進度及新天涯計畫的公告」為題，發表2000字長文，說明未來的計畫。

根據這篇文章說明，在經過與有關部門及電信公司的溝通後，未來兩個月，將全力以市場化的方式，籌集不超過人民幣1000萬的資金，專項用於以恢復天涯社區及持續營運為核心的「新天涯計畫」。將採取引入戰略投資、恢復廣告業務、啟動社交電商平台及大力推動會員增值服務等方式籌措資金，在確保資料安全合規的前提下，「在2個月內，即5月1日前恢復天涯社區訪問」。

對於社交電商平台的規劃，文中表示將為尊享會員提供會員制電商服務，結合海南自由貿易港的供應鏈優勢，打造線上版的Costco，平台1.0版將在1個月內推出。此外還將自身的旅遊資源與中國旅居品牌合作，推出全新社交旅行品牌。

針對日前遭人申請破產一事，文章也說明，是與員工間的薪資糾紛所致，「該案件是公司遇到資金困難後面臨的正常法律訴訟，並不會對天涯重啟構成實質性的影響。」

文中並強調，正在努力進行債務重整，有信心將公司的債務總額降到人民幣1億以內。（編輯：吳柏緯/陳鎧妤）1130302

#中國
#天涯社區
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