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中國視台灣總統選舉為地方選舉 陸委會：自欺欺人

2024/3/8 18:48
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（中央社記者謝怡璇台北8日電）中國外長王毅將台灣總統選舉稱為中國地方選舉。陸委會今天強調，中國將台灣民主成就吸納到內部，實屬自欺欺人，讓國際看笑話，呼籲中國要有信心，開放學生、觀光客來台，兩岸才有機會交流。

大陸委員會8日下午召開例行記者會，副主委兼發言人詹志宏於會上作出上述回應。

王毅7日在全國兩會外長記者會強硬表達反對台獨立場，稱台灣總統大選只是「中國的一個地方選舉」，台灣內部誰搞台獨會遭到歷史清算，還揚言遲早會有一張世界各國遵守一中原則的「全家福」照片。

對此，詹宏志強調，中國毫無選舉可言，將台灣的民主成就吸納到中國內部，是「自欺欺人」的做法，讓國際看笑話。

他說，中共要照這張「全家福」是不會成功的，這幾年，中國外交人員急於在全世界確認各個國家能一再重複一個中國原則，但絕大多數國家已知道，一中原則是中共設計的圈套。

針對中國今年政府工作報告涉台內容與去年相比，少了「和平統一」一詞，詹志宏表示，中國還是希望以和平方式推展兩岸關係，但中國是不是對自家的對台工作沒自信，「一方面希望以和平方式推動，要求世界各國支持他們達到和平統一；但一方面又警告世界各國的作為，重重限制表現不出來對對台工作的自信心。」

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他說，台灣方面也一再鼓勵對岸要對對台工作有自信，包括開放中國的學生及觀光客來台，恢復疫情前的熱絡來往，並拿掉在軍事及經濟方面對台的施壓，讓兩岸人民自由往來，才能讓兩岸間期待的交流逐一實現。

對於中國政府工作報告提及「堅定支持島內愛國統一力量」，詹宏志說，從台灣各界民調來看，中國所期待的對象正在消散；中國不要期待台灣會有人自願支持中國。（編輯：楊昇儒）1130308

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