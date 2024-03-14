港居民北上深圳消費 香港經濟恐難復甦

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（中央社台北14日電）近期有不少香港居民為省錢，在周末轉移陣地，到物價相對較低的深圳消費。不過港人北上深圳的趨勢，可能嚴重打擊港府為刺激在港消費所做的努力，影響香港經濟發展。

據香港特別行政區政府入境事務處官網統計，3月8至9日正值週五、六，經羅湖、落馬洲支線和深圳灣口岸等主要通道離境的香港居民，魚多達約39萬人。

美國之音（VOA）報導，香港與中國大陸間的關卡重新開放，再加上連結兩地的高鐵帶來便利性，讓不少難以負荷香港物價的當地居民，開始選擇在週末北上深圳，享受相對低價的服務及消費，甚至有深圳旅行團推出「美式商場一日遊」，吸引不少港人北上。

住在屯門的張小姐表示，住處離連接香港跟深圳間的深圳灣口岸不遠，平均一個月會北上至少2、3次。對張小姐而言，到深圳吃一頓晚餐，比到車程至少要一小時的旺角、尖沙咀等香港鬧區更方便划算。

張小姐認為，比起香港，深圳地大寬闊，消費選擇較多，服務品質也非常好。她提及在深圳餐廳等待用餐期間，等候區會安排座位，提供小點心安撫顧客。但香港大多數餐廳要站著等候，兩地服務業差距愈來愈大。

除了服務有別之外，張小姐還感受到深圳的消費物價遠比香港便宜。與香港相比，到深圳吃飲茶只需一半的費用，且深圳的桌球室場地費，也只要香港1/5至1/4的價錢。

居住在香港新界的黃先生常於周末到深圳的咖啡廳看書。他表示，深圳讀書氣氛比香港好，且書籍種類較多，空間較寬闊，且書店通常設有咖啡廳，讓他能邊讀書邊享用飲品。但香港租金昂貴，因此商店普遍存在空間不足的問題，或是會限制用餐時間。

深圳除了物價普遍比香港便宜外，因為香港與中國大陸間的高鐵系統發展漸趨完善，也吸引不少香港人到中國大陸其他地區消費，比如福建、江西、湖南等地。黃先生表示，過去到廣州或潮州，需要搭幾個小時的旅遊巴士，一個週末根本不夠。現在高鐵通車，可以隨時從香港出遊。

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但港人北上消費趨勢，可能會影響香港當地的經濟發展。為刺激香港在地消費，港府也陸續推出多項政策，包括在全香港18區不定期舉辦「18區日夜都繽紛」活動，以及2023年9月開始的「香港夜繽紛」，推動在知名景點、廟街增設夜市，的確吸引不少本地及外地的遊客到訪，但香港政府尚未發布這類政策的相關成效。

前香港中文大學經濟系副教授，現任冠域商業及經濟研究中心主任的關焯照認為，「香港夜繽紛」是毫無新意的舊事物，「美食都是以往的老樣子，簡單來說就是沒新意，加上廟街位置對住在新界區的我來說位置不便，我沒理由特地為此遠赴佐敦和油麻地」。（編輯：謝怡璇/邱國強）1130314