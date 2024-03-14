燕郊爆炸起因引質疑 官方：天然氣管線洩漏導致

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（中央社台北14日電）中國河北省三河市燕郊鎮一棟4層樓房昨天發生大爆炸夷為平地，造成多人死傷，現場被連夜清理，起因引發質疑聲浪。當地官方今天表示，事故是輸送中的天然氣管線洩漏導致。

燕郊鎮一棟4層樓房13日早上7時54分發生爆炸，其後又發生一次大爆炸冒出火球，威力驚人，不僅樓房夷為平地，鄰近建物遭波及嚴重受損，就連30公里以外的北京天安門都聽到爆炸聲。

事故發生後，當地官方通報造成2人死亡，26人受傷，還稱疑似一家炸雞店氣爆釀禍；其後又發生1名央視記者在警戒線外直播遭粗暴中斷，另1名央視記者被10餘名公安圍住強制帶離現場，引發中國網友質疑官方企圖掩蓋事件真相。許多人進而質疑爆炸威力如此巨大，顯非店鋪瓦斯桶爆炸導致，而且死傷不可能這麼少，起因不單純。

多家媒體陸續發布現場報導顯示，事故樓房有幾家店鋪，原本使用天然氣，但因為安檢不合格被停止送氣，因此都使用瓦斯桶和電，但樓房下方有天然氣管道，又剛好是地鐵22線施工處。當地居民紛紛質疑事故是地鐵施工挖斷天然氣管道引發爆炸。

鳳凰周刊昨天率先披露，當地居民質疑更可能引發天然氣洩漏的是附近正在施工中的地鐵22號線。據透露，他們曾多次投訴在居民樓附近興建地鐵一事，稱住宅樓和排氣口工程僅距離10公尺。根據規定，無論是地鐵站口還是排氣口，距離居民樓都應該在100公尺外。此前由於施工地點距居民樓太近，曾導致過兩次嚴重的電路問題，存在很大的安全隱憂。

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不過這篇報導推出沒多久就遭下架。社群訊息顯示，當地官方連夜清理事故現場，反而在網路引發更多陰謀論。

據報導，三河市官方早上將傷亡人數增為7死27傷後，事故調查組專家組長劉福來和三河市應急管理局長紀宏圖下午表示，事故是輸送中的（天然氣）管道洩漏導致，和網傳的「部分經營業主操作不當」沒有關係。具體事故原因目前還在進一步調查中。（編輯：楊昇儒/邱國強）1130314