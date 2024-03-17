中國2023年結婚人數768萬對 10年來首次回升

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（中央社台北17日電）2023年中國結婚登記人數為768萬對，較2022年增加12.36%，迎10年來首度回升。然而中國人口專家分析，結婚人數回升是受疫情推遲結婚與龍年生育增加等因素影響，只是階段性現象。

第一財經16日報導，中國民政部官網15日公布「2023年4季度民政統計數據」顯示，2023年中國結婚登記人數為768萬對，離婚登記為259.3萬對。

相較之下，2022年中國結婚人數為683.5萬對，即2023年增加了84.5萬對，增加12.36%，為中國10年來結婚登記首度止跌回升。中國結婚登記數自2013年達到1346.9萬對的高峰後便連續9年下滑。

中國人口專家、廣東省政府參事室特約研究員董玉整分析，2023年結婚人數增幅較大，主要原因是受2022年疫情影響，導致一部分人推遲到2023年才結婚。同時，疫情期間線下的交流溝通、戀愛交友都受影響，因此這種推遲結婚效應只是階段性現象。

其次，2023年結婚人數增加還與生肖迎來龍年，許多人想生「龍寶寶」有關，以近期多地醫院發布的新生兒數據來看，農曆春節期間以及農曆新年至今，中國新生兒數量明顯增長。

董玉整認為，2023年結婚人數增加與新生兒增加都只是階段性現象。未來由於適婚人數減少、初婚年齡推遲、婚育觀念變化等因素影響，未來結婚人數是否會持續增加有待觀察。

根據中國國家統計局發布的2023年國民經濟和社會發展統計公報，中國16至59歲人口為8億6481萬人，該年齡段人口比去年減少約1千萬，意味處於婚育年齡的年輕人數量也會逐年下降。

而根據「中國人口普查年鑑-2020」，2020年中國平均初婚年齡為28.67歲，比2010年的24.89歲增加至少3歲，晚婚已成中國主流趨勢。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1130317