外資流入中國減少 上海學者：地緣政治下寒蟬效應

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（中央社記者張淑伶上海20日電）2023年外商對中國直接投資年減幅度達16.7%，上海學者認為，地緣政治給企業帶來的「寒蟬效應」影響較大，而美國當前「小院高牆」式對中國的科技圍堵，對美國不利。

上海社會科學院經濟研究所西方經濟學研究室主任詹宇波，19日在上海市政府新聞辦公室舉辦的「中外媒體學術沙龍」中，針對外資議題發表演講。

根據中國國家統計局，2023年全年，外商對中國直接投資額為176億美元，年減16.7%。

他表示，根據聯合國貿發會議，全球多個國家2023年的外資流入都是下降的，美國僅下降3%，但是印度下降47%，少數有正成長的是歐盟。

對於外資流入中國下降，他認為有3個主要因素，一是全球經濟不景氣；二是地緣政治影響下，還未被限制的公司也提早作出布局調整；三是疫情對人員流動造成的衝擊仍在，中外航班尚未恢復到疫情前，但投資建廠需要實地考察。

在談到地緣政治的影響時，他認為美國拜登政府對中國的「小院高牆」策略，也就是針對小範圍、高級別科技管制輸出，會使這些高研發投入的產品缺乏中國這樣的市場消化，因此戰略「不可持續」。

此外，早期外資看中的是中國的低成本，但中國的要素價格已經上漲，且希望轉向綠色和創新轉型，「要素優勢已不再是中國參與全球化最重要的競爭力」，他說，不管是外資還是內資，都在適應這樣的變化。

對於媒體詢問「反間諜法」阻礙外商投資一事，詹宇波則淡化其影響，認為不只中國有類似的法規，「不應該過度放大它對外資的影響」，應具體關注個別人士的行為。

中國國務院辦公廳昨天發布「扎實推進高水平對外開放更大力度吸引和利用外資行動方案」，擴大科技創新領域及金融方面的外資准入。

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有學者認為，中國從前有過「外資飢渴」，如今在不缺外匯、儲蓄及市場的情況下，還要強調招商引資，但透過外資獲得技術已變得越來越不可能，大量招商引資的目的值得思考。

詹宇波對此則表示，從效率的邏輯來看，沒有任何一個國家應該把自己的國門關上。不去招引外資，不去涉及國際市場，這樣的競爭無法保持效率、改進效率。外資對中國依然重要。（編輯：周慧盈）1130320