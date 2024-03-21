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擴大民間投資 發改委：鼓勵民企參與基建

2024/3/21 16:09
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（中央社記者張淑伶上海21日電）今年1至2月，中國民間投資年增0.4%，由負轉正，中國國家發改委副主任劉蘇社說，下一步還會加強促進民間投資發展，最大程度鼓勵民營企業參與基礎設施等項目的建設和運營。

中新網報導，國新辦今天舉行新聞發布會，劉蘇社說，去年以來，推出了促進民間投資的17條政策措施，並推介重大項目吸引民間資本參與。民間資本推介項目平台顯示，截至2月29日，吸引民間資本參與的項目共計1612個，總投資規模人民幣2兆多元（逾新台幣8.8兆元）。

中國民間投資發展一直面臨「不敢投、不會投、不能投」等問題。劉蘇社表示，下一步，將著力穩定和擴大民間投資，努力保持民間投資穩定增長態勢。

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他提出的3點，一是讓民營企業「安心投」。目前正在研究起草「民營經濟促進法」，為更好促進民營經濟發展提供法治保障。二是讓民營企業「有的投」。管好用好中央預算內投資中的民間投資引導專項，最大程度鼓勵民營企業參與基礎設施等項目的建設和運營。

三是讓民營企業「投得好」。透過投貸聯動、重大項目用地保障等機制，加強民間投資項目的融資和用地等要素保障。同時，還要加強對促進民間投資工作的評估調度，充分調動地方鼓勵民間投資發展的積極性。（編輯：吳柏緯）1130321

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