美印太司令中國2027侵台準備說 中：不容外部干涉

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（中央社台北21日電）針對美軍印太司令阿基里諾表示，中國堅持達成2027年前做好入侵台灣準備的野心。中國外交部發言人林劍今天聲稱，「解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外部干涉」，而美國一些人企圖渲染「中國威脅論」，是加劇台海緊張局勢。

中國外交部下午舉行例行記者會。綜合中國媒體報導，有外媒針對阿基里諾（John Aquilino）上述發言要求中方回應，林劍在回答時作上述表示。

林劍宣稱，亞太地區是「和平發展的高地，不是地緣搏擊的競技場」，在亞太挑動對抗，製造分裂的是美方而不是中方。

他聲稱，要嚴正提醒美方的是，「台灣是中國的台灣，台灣問題是中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外部干涉」。中方的政策很清晰，就是繼續「以最大的誠意爭取『和平統一』的前景」。中方的底線很清楚，就是「絕不允許台灣從祖國分裂出去」。

林劍又說，美國國內「一些人企圖渲染『中國威脅論』，加劇台海的緊張局勢，挑動對抗」，中方對此堅決反對。要維護台海和平，就必須「旗幟鮮明地堅持『一個中國原則』，反對台獨」。同時，任何人都不應低估「中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力」。

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美東時間20日，阿基里諾向美國眾議院軍事委員會表示，中國當局雖然面臨經濟挑戰，但國防預算近年來仍成長16%，達到2230億美元以上。而他上任3年來，中共解放軍增加了400多架戰鬥機和20多艘戰艦，且中國彈道飛彈和巡弋飛彈的庫存，自2020年以來也增加1倍。

阿基里諾直指，所有跡象表明，共軍正在滿足中國國家主席習近平下令2027年做好入侵台灣準備的指示。而共軍的行動顯示，如果受到指示，他們有能力遵守習近平偏好的時間表，以武力將台灣與中國大陸統一。如今，共軍也一直演練有關對台行動的各種任務，例如以海上和空中封鎖模擬包圍台灣。（編輯：邱國強/吳柏緯）1130321