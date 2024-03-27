中國房市白名單落地緩慢 台商嘆看得到吃不到

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（中央社記者張淑伶上海27日電）中國為解決房地產爛尾而推「白名單」制度讓銀行對接資金，但在公布2個月後，絕大多數建案融資進展緩慢，多地遠未出現復工潮。更有台商直言，台企建案「連進白名單的資格都沒有」。

今年1月12日，住建部和國家金融監督管理總局宣布建立房地產融資協調機制，推進白名單工作。這是由地方政府針對當地建案篩選後，層層上報，之後再由官方推送給銀行，但銀行還要審批，才能決定給予融資。

中國房地產報微信公眾號今天發出報導，以天津的情況為例，表示首批房地產建案白名單在2月2日出爐，共篩選出22個建案，涉及融資需求近人民幣50億元（約新台幣220億元），相關名單已向全市34家金融機構推送。

報導指出，入圍建案在經歷50多天的「找錢」體驗後，融資落地「仍在路上」，大多數建案仍處於銀行對接階段，甚至部分建案面臨被移除名單風險。

天津當地銀行業內人士表示，房地產建案入圍白名單只是第一步，主要取決於金融機構的研判，接受來自銀行端更為謹慎的二次篩選。綜合考慮包括建商的還款來源及收益等因素後，擇優開展信貸合作。他坦言，「從白名單融資落實情況來看，目前多數項目融資進展緩慢」。

報導說，當地幾個被列入白名單的建案傳出復工的消息，但實際走訪發現，只是在為開工作零星的準備，因為大規模復工需要充裕的現金流做支撐，但融資緩慢已讓出險建案的資金鏈壓力大增。

在江蘇省一經濟「百強縣」的台資開發商，其總經理則是告訴中央社記者，「房地產白名單」政策儘管沒有白紙黑字排除台商，但實際承辦人員表示，外資的資金流動比較方便，融資管道較多，言下之意是台資、外資不那麼需要幫助。

他認為台商其實被排除在這個遊戲規則之外，進入白名單不一定能拿到貸款，但台企的建案「連白名單的資格都沒有」。（編輯：曹宇帆）1130327