經濟不景氣工作難求 中國高齡農民工處境愈發困難

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（中央社台北30日電）美媒報導，部分中國高齡農民工因無存款及養老金，一直待在城市打工不敢退休，近期更因經濟放緩、房市不景氣，工作機會跟著減少，有些人因此一週工作7天，因為擔心一旦休假工作就不保。

美聯社29日報導，由於經濟放緩、房地產市場不景氣，中國建築業工作機會逐漸減少，加上不少行業開始依靠機器將流程自動化以及普遍存在的年齡歧視，中國第一代農民工因此生存不易。

據中國國家統計局「2022年農民工監測調查報告」，中國農民工總量2億9562萬人，其中50歲以上占29.2%，約8632萬人。部分高齡農民工因為沒有養老金、醫療保險或存款有限，被迫必須持續尋求工作機會。

報導引述段姓農民工說，他40多歲放棄在山西省飼養牲畜後，之後的25年一直在北京的社區整理回收，一週7天都在上班，每月收入人民幣3300元（約合新台幣1萬4600元）左右，而收入必須供給在農村生活的兒孫，從未繳納養老金。

過去曾在服裝製品流水線工作的關女士40多歲就離開工作崗位，自此流連於各個城市打工，幾乎沒有休假，原因是擔心若拒絕了一份工作，勞務仲介機構就不會再給她打電話。

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北京首都經濟貿易大學副教授張成剛去年底曾在4個勞動力市場實地調研，並觀察當前就業市場問題。他表示，對中國年輕人來說，不論薪資多低，只要有工作機會，就會有人願意工作；但對年紀較大的農民工來說，幾乎沒有人願意提供他們工作機會。

中國農村社會學學者仇鳳仙過去研究發現，多數高齡農民工進城是為了改善子女和其他親人的生活。多數人積蓄有限或根本沒有存款，「基本上，他們直到55歲才開始為自己工作，為自己的晚年做打算」。（編輯：謝怡璇/周慧盈）1130330