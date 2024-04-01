中國經濟現穩跡象 分析：採緊急措施機率下降

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（中央社台北1日電）中國3月製造業採購經理人指數（PMI）重回擴張區間，分析認為，隨一系列刺激措施發揮作用，經濟企穩的跡象再添一個，因此短期內中國政府採取緊急干預措施的可能性下降。

中國國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會3月31日公布，3月PMI為50.8，月升1.7個百分點，高於50的臨界點，這是自去年10月以來PMI重返擴張區間。

華爾街中文網今天報導，中國製造業在經歷了5個月的下滑之後重回擴張。隨著一系列刺激措施開始發揮作用，繼1至2月公布樂觀數據後，經濟企穩的跡象再添一個。

報導指出，中國領導層將今年的經濟成長目標設定在5%左右，雖然近期數據的樂觀表現將有助於緩解他們面臨的緊迫壓力，但鑑於曠日持久的房地產蕭條還沒有見底的跡象，通貨緊縮的壓力很可能會持續。

許多經濟學家表示，中國政府仍需要推出更多的扶持政策，以實現這一相對高的目標。

例如陷入困境的房地產巨頭碧桂園近日宣布，需要更多時間去評估財務狀況，將無法在規定時間前公布財報，這是房地產行業陷入困境的最新跡象。

另一家房企、總部位於深圳的萬科企業去年淨利潤暴跌46%，創下自1991年上市以來的最大降幅，公司在提交給證券交易所公告中表示：「規模過快擴張時期，部分投資判斷過於樂觀，項目消化還需要一段時間。」

由於借貸需求不振，再加上對銀行利潤下降和人民幣匯率走軟的擔憂，貨幣政策受到制約，因此外界普遍預計今年財政刺激措施將在拉動需求方面發揮主導作用。

但分析認為，隨著經濟出現初步反彈跡象，短期內中國政府採取緊急干預措施的可能性有所下降。

此外，最近幾天，有關中國領導層正在考慮大力增加資金流動性的猜測升溫。在去年10月份對金融監管機構的講話中，中共領導人習近平呼籲中國央行充實貨幣政策工具箱，並在央行公開市場操作中逐步增加國債買賣。

中國法律禁止中國央行直接在一級市場上購買國債，過去20年來，中國央行一般也不在二級市場購買國債。

但瑞銀（UBS）經濟學家汪濤上週告訴客戶，習近平似乎並沒有要求推出量化寬鬆或激進的刺激政策，而是擴大中國央行公開市場操作的選擇，這應有助於增加央行的靈活性。

汪濤說，當前中國央行仍有相對充裕的空間通過傳統措施放鬆貨幣政策，這意味著央行不太可能採用非常規政策工具。

大多數經濟學家認為，中國不太可能實施美式的「量化寬鬆政策」，因為實施更多貨幣寬鬆政策將面臨其制約及局限性。

而摩根士丹利（Morgan Stanley）的經濟學家則告訴客戶，中國政府曾發表偏緊縮的言論，並稱在去槓桿化的過程中，需要加緊管控貨幣和信貸供應，這表明中國政府仍傾向於收縮銀根。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1130401