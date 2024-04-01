學者鄭永年：中國人不懂且不理解美國

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（中央社台北1日電）中國智庫學者鄭永年日前針對美中關係表示，很多人主張要幫助美國人讀懂中國，以減少對中國的誤解。但實際上，中國人更要讀懂美國，然而現在中國人並不懂美國，且還沒有很好地理解美國。

鄭永年並指出，當中國「帶著情緒」跟「相對理性」的美國展開博弈，就容易「被美國牽著鼻子走」，這是不對稱、不公平的，所以中國需要改變。

出身中國學界的鄭永年，曾任新加坡國立大學東亞研究所長，現任香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院長，一度被視為中共總書記習近平的諮詢對象之一。觀察者網報導，他在3月28日出席博鰲論壇南海分論壇時，針對美中關係及南海博弈等議題作上述表示。

鄭永年指出，整體而言，當今中國對美國存在4種情緒或態度。一、輕視美國，認為「美國沒有什麼了不起的，我們不用怕美國」；二、極端恐懼美國，美國「做什麼了，感覺天要掉下來了」，美國在南海做點事情了中國就「怕得不得了」。

三、極端親美，「美國做什麼都是對的，中國做什麼都是不對」；四、仇視美國，甚至「很多人仇美是工作」。

他指出，這些年自己一直在想，很多人一直說要「讀懂中國，幫助美國人讀懂中國」，減少美國對中國的誤解。但實際上中國人更要讀懂美國，這非常重要，而現在「我們並不懂美國」。

鄭永年並表示，儘管中國對美國投入的研究力量是最多的，但就他個人看來，中國「還沒有很好地理解美國」。

他針對美中博弈指出，「博弈」是「兩個理性人」之間的博弈。當中國「帶著情緒」跟「相對理性」的美國展開博弈，就容易「被美國牽著鼻子走」，這是不對稱、不公平的，所以中國需要改變。

鄭永年說，美中博弈的棋局是美國設置的，美國博弈的方法是西方文化的對立產物，美國人非常善於創造「對立性的概念」。如果中國跟著美國對立的思維，就很容易被人牽著鼻子走，陷入當年美蘇冷戰的境地。所以，破解關鍵就在於中國能否不被美國的思維牽著走。

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他主張，中國在南海需要制定一套頗具「東方智慧」的南海規則。中美南海問題是「多邊主義」的競爭，美國是排他性多邊主義，而中國包容性多邊主義，對比這兩種多邊主義，中國應當有信心，南海問題不難解決。

鄭永年說，有人說中國大可以學前蘇聯，菲律賓問題解決起來會更容易。希望中國學者們把這個議題研究好，中國「不要學美國，不要學蘇聯，中國是中國」。（編輯：邱國強/曹宇帆）1130401