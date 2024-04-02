復活節假成港版春運 203萬人次出境

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（中央社記者張謙香港2日電）過去幾天是香港復活節假期，綜合官方及媒體統計的數字，4天之內有203萬人次港人出境外遊，有媒體形容，今年的復活節成為港版的中國大陸「春運」。

自3月29日起香港放復活假期，連同週日，合共有4天長假；為了配合復活節假，不少上班員工順便多請幾天假，以便到更遠的地方遊玩。

根據統計，在3月28至31日之間，有203萬人次港人出境，其中86%到大陸；有旅行社向媒體表示，這個假期出境外遊的總體人數較去年多一倍，其中到大陸的上升3倍。

對於今年復活節假出現港版「春運」現象，香港經濟日報今天引述經濟學家關焯照說，去年初COVID-19疫情剛過，香港復常不久，港人對於外遊仍有憂慮，但今年顯然已放下戒心，因此北上大陸的人數大幅增加。

另有媒體分析指出，相對香港消費而言，大陸消費便宜，性價比高，也是刺激港人集中到大陸深圳消費的原因。但如此大量的港人外遊消費，也導致香港餐飲業表現較差。

據統計，在3月28至31日期間，訪港旅客只有43萬人次，與出境港人人次相差龐大，也令本地餐飲業表現疲弱。（編輯:陳鎧妤）1130402