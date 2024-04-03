中國城市墓地太貴 郊區骨灰房盛行

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（中央社台北3日電）中國一、二線大城市存在墓地、管理費貴等問題，因此有人購買位置偏遠、便宜的房屋當作「骨灰房」，不居住而是安置骨灰盒。此舉除造成鄰居不安，更違反公序良俗原則，專家表示可以協調要求恢復原用途。

中國媒體法治日報3日報導，中國近年多地出現「骨灰房」的情況，在交通比較偏遠、房價低的社區，有些人會買房安置骨灰。且由於風水關係，這些骨灰房會有「扎堆」的現象，常常一整層或一棟樓存在多間骨灰房。

例如住江蘇南通的趙先生自從鄰居入住後從沒聽過開門聲，直到有一日有人前來祭拜，目睹對門內的遺像與骨灰盒，才知道「我的鄰居不是活人」。

另一位冷氣安裝師傅王先生曾到天津新區天津港一戶人家安裝冷氣，進門就看到客廳桌上擺著骨灰盒與供品，窗戶掛著潔白窗簾，中間還掛有大白花。

法治日報記者實際走訪，透過大樓清潔員證實這種裝飾的都是骨灰房，2棟大樓至少就有10多間。

骨灰房的出現，主要與一、二線城市墓地價格高、管理費用貴、租期短等問題有關。在北京即使是位置偏遠的墓地要人民幣10幾萬（下同，約新台幣44萬），且只有享有20年的使用權，後續還需要支付墓地管理費。

相對之下，民眾透露在河北買一間房，價格大概落在25萬左右，產權期長達70年，打算買來當作骨灰房。

至於購買商品房做為骨灰房是否有違法的問題，中國傳媒大學文化產業管理學院法律系主任鄭寧說，這種行為違背了民法典中的公序良俗原則，相關人員可以申請物業公司協調或至法院起訴，要求恢復原用途並賠償精神損害撫慰金。（編輯：廖文綺/唐佩君）1130403