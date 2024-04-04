汕頭漁船與巴拿馬貨櫃輪南海相撞 8人落水失聯

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（中央社台北4日電）廣東汕頭籍漁船「粵南澳漁36062」3日凌晨在南海碰撞巴拿馬籍貨櫃輪「海豐峴港」（SITC DANANG）後沉沒，船上8人落海迄今下落不明。

澎湃新聞今天報導，這起事故發生在3日凌晨0時15分，上述2艘船隻在距離海南省樂東縣鶯歌海鎮西南方22海里處碰撞。

海南省海事局表示，歷經30小時馳援搶救，截至今天上午10時15分仍未尋獲失聯8人，相關單位仍持續水下探查救人，而海事部門正釐清事故原因。

報導說，海南省海上搜救中心3日凌晨1時50分接獲SITC DANANG通報，隨即協調各方展開搜救，南海救助局、中海海南分公司、南航通航等單位調派5架飛機，海南與廣東省則調度共計21艘漁船，從海空尋覓失蹤的8人。

另據香港星島日報今天報導，據了解，事故海域海面出現白色塑膠框等漂浮物，現場已找到一艘無人的救生筏，以及事故漁船的衛星緊急無線電示位標。

而三亞救助基地3名潛水員攜裝備抵達現場，並借助遙控潛水器開展水下搜尋，尚未發現失聯者，事故原因也有待調查。

海事部門發布航行警告，提醒過往船舶注意航行安全和加強警戒，並協調來往商船，一旦發現落水失聯者及時救助。

海事部門另表示，將加強現場交通組織，提醒過往船舶注意避讓，避免事故再發生。（編輯：曹宇帆/邱國強）1130404