中國酒類市場整體萎縮 澳洲葡萄酒銷中難大幅增長

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（中央社台北6日電）中國宣布終止徵收澳洲葡萄酒反傾銷稅，澳洲葡萄酒將重回中國市場。但據路透社5日報導，中國葡萄酒市場近年因經濟因素規模縮小，加上目前已有他國葡萄酒製造商瓜分市場，澳洲葡萄酒在中國銷售恐難大幅增長。

據路透社報導，中國是全球最大的酒類市場，估計規模達3360億美元（約新台幣10兆元），以中國國產酒白酒為主。但這幾年中國經濟放緩、房地產市場低迷及青年失業率高等問題，抑制民間消費，使得中國葡萄酒市場也遭受波及。

據報導圖表顯示，2023年中國葡萄酒進口量比前些年下降50%以上，2019年進口量總價值估計為24億美元，到2023年進口量總價值僅剩12億美元。

阿得雷德大學（University of Adelaide）葡萄酒經濟研究中心（Wine Economics Research Center）執行主任安德森（Kym Anderson）表示，中國葡萄酒市場已大幅萎縮，在疫情後並沒有扭轉的跡象。

他補充，2023年中國葡萄酒的表觀消費量（產量加上淨進口量）僅為2017年峰值的1/4，年進口量在此期間縮減了2/3。

一名在中國的葡萄酒銷售人員表示，自疫情以來，部分中產階級的客戶對於葡萄酒價格更加敏感，她販售的葡萄酒最受歡迎的價位落在人民幣200元（約新台幣888元）。

另外，澳洲葡萄酒重新進入中國市場，對於正在面臨嚴重供過於求問題的其他生產商來說，會是一大難題。

從澳洲進口的葡萄酒占總進口量的比例從2020年約40% 下降到2023年的不到1%。據2023年統計，中國16億美元的進口市場中，法國、智利、義大利各占比48.24%、19.31%和10.1%

報導認為，澳洲對中出口能力的提升仍需要時間，在整體市場萎縮的情況下，進口量不太可能迅速達到2019年疫情爆發前約7.9億美元的規模。

不過安德森認為中國葡萄酒市場仍有增長空間。他表示，因為中國成年人每年葡萄酒消費量不到半升，而葡萄酒在中國所有酒類消費中所占比例不到1.5%。（編輯：謝怡璇/曹宇帆）1130406