消費動能疲弱競爭者眾 中國百貨掀倒店潮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北6日電）中國民間消費動能復甦緩慢，不只一般街邊店或賣場的業績受到影響，百貨業者也難置身事外。據統計，去年約70%百貨業者反映客流未回到2019年的水準。同時，倒店潮蔓延，今年截至目前至少已有10間百貨歇業。

上海梅龍鎮伊勢丹百貨3月25日宣布，因租約到期將於6月30日終止營業。在此之前，天津伊勢丹和天津濱海新區伊勢丹則分別宣布在4月14日、3月11日歇業。今年6月底後，伊勢丹在中國市場將僅剩天津的仁恆伊勢丹百貨。

根據第一財經報導，伊勢丹百貨歇業的情形並不是個案，中國的百貨倒店潮也並不是今年才出現。根據消費資訊服務供應商「壹覽商業」、「聯商網零售研究中心」的統計，2022年中國至少有35家百貨門市拉鐵門，2023年全國則至少21家百貨商場停業關門，其中不乏曾經十分熱門的知名百貨。

今年截至目前，全中國已有10家百貨宣布收攤，未來這個數字還可能持續增加。雖然「租約到期」是百貨業者宣布停業的最大理由，但在租約到期的背後，根本的原因是經營壓力大。

報導引述由中國百貨商業協會發布的「2023-2024中國百貨零售業發展報告」顯示，70.1%的受訪百貨企業認為，2023年的客流量並未回到2019年的水準；至於銷售額，64.9%的百貨企業認為並未回到2019年的水準。

雖然2023年百貨業的整體銷售額年增8.8%，然而報告提到，這是因為2022年受疫情影響，使得比較基期偏低所致。

報導分析，電商平台發展帶來的衝擊是百貨業發展面臨的一大挑戰，雖然過了最嚴重的時期，但影響仍然持續；第二大挑戰是成本壓力攀升，零售企業是勞力密集行業，在成本壓力下，許多百貨選擇減少員工人數；第三個挑戰則是客流下降。

根據上述報告，約53.8%的百貨企業認為當前的挑戰是客流量下降，引流困難。

報導指出，百貨曾是非常受歡迎的零售業態，但硬體、服務、產品供應鏈等都存在老化問題，新式餐飲和體驗式業態更是來勢洶洶，加上近幾年電商蓬勃發展、消費動能銳減，百貨業面臨的挑戰更是雪上加霜。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1130406